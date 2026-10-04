Ramiro Hernandes, tras su gol a Talleres: "Es el más importante de mi carrera"

Ramiro Hernandes, autor del tanto que le dio el triunfo a Belgrano por 1-0 sobre Talleres en el clásico cordobés disputado este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, aseguró que ese gol es el más importante de su trayectoria profesional.

El delantero surgido de las inferiores del Pirata, que ingresó en el segundo tiempo y definió a los 40 minutos del complemento tras un contragolpe letal que nació de un córner a favor de la “T”, destacó la trascendencia del tanto frente al eterno rival. "Fue el gol más importante de mi carrera", aseguró.

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Además, el jugador subrayó el mérito del grupo: “El grupo se lo merecía, veníamos con momentos no malos pero cuestionables, que no encontrábamos el gol. Por suerte ganamos”.

Con este resultado, Belgrano se quedó con el clásico como visitante por segunda vez en el año (ya lo había ganado en el mismo escenario en mayo) y sumó un triunfo clave en la fecha 11 del Torneo Clausura.