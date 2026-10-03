El Gobierno prepara otra licitación de $200.000 millones para créditos hipotecarios

FOTO: Luis Caputo anunció el Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecarios

El Banco Central fijó para el martes 6 de octubre la segunda licitación de $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, destinados a ampliar la oferta de créditos hipotecarios.

Según la Comunicación "B" 13240, las entidades financieras podrán presentar sus ofertas entre las 11 y las 15. El monto disponible se mantiene respecto de la primera convocatoria, mientras que el plazo para aplicar los fondos será de 90 días corridos desde su acreditación en cada banco.

El financiamiento estará dirigido a personas que no sean propietarias de otra vivienda o que, aun siendo titulares de una, no dispongan de su uso. Los bancos participantes podrán ingresar una o más ofertas por cada tramo de la licitación.

La primera operación se realizó el 7 de septiembre y recibió ofertas por $258.640 millones, por encima de los $200.000 millones disponibles. Participaron 18 bancos, que presentaron 42 propuestas, y 13 entidades resultaron adjudicatarias.

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Entre los bancos que obtuvieron fondos estuvieron Nación, Ciudad y Provincia, además de Macro, BBVA, Santander, Galicia, Supervielle y Credicoop.

En aquella colocación, el tramo a un año recibió $35.571 millones, con una tasa ajustada por UVA más un adicional promedio ponderado del 2,67%. El tramo a cinco años concentró los $164.429 millones restantes, con una tasa UVA más un adicional promedio ponderado del 4,94%. Estas condiciones corresponden a la licitación de fondos para los bancos.

Durante la presentación del programa, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la iniciativa busca impulsar tanto la construcción como la compra de viviendas. Explicó que los desarrolladores tendrán acceso a financiamiento en dólares y que, al mismo tiempo, se ampliará la oferta de préstamos hipotecarios.

El ministro afirmó que el objetivo es que más familias puedan comprar una vivienda propia con "una cuota muy similar a la de un alquiler".

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