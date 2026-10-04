Argentinos Juniors se impone a Tigre y lidera la zona B del Torneo Clausura 2026

Buenos Aires, 4 de octubre (NA) – Argentinos Juniors se llevó una victoria por 2 a 1 ante Tigre en un encuentro correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura 2026, que tuvo lugar en el estadio Diego Armando Maradona.

Los goles que marcaron la diferencia fueron anotados por el mediocampista Kevin Gutiérrez y el delantero Gastón Verón, quienes se hicieron presentes en el marcador a los 6 y 41 minutos del primer tiempo, respectivamente. El descuento para Tigre llegó a través de un potente remate del atacante Jerónimo Dómina, que se produjo a los 11 minutos del complemento.

Con este triunfo, el "Bicho" pone fin a una serie de tres partidos sin conseguir una victoria y se posiciona en la cima del grupo B, acumulando 21 puntos. Por su parte, los dirigidos por Diego Dabove se encuentran en el undécimo lugar de la tabla, con 12 puntos y cinco partidos sin ganar.

En la próxima jornada, el equipo de Nicolás Diez se enfrentará en un clásico a Platense el domingo 11 de octubre a las 17:00, mientras que Tigre será local ante Banfield el sábado 10 a partir de las 19:15.

El encuentro se abrió a los cinco minutos, cuando el delantero Matías Giménez Rojas asistió a Kevin Gutiérrez, quien no dudó en disparar al primer palo, aprovechando la lenta reacción del arquero Felipe Zenobio.

Dos minutos después, Giménez tuvo otra oportunidad que se fue apenas desviado. A los 12 minutos, Tigre llegó por primera vez con un centro que permitió un remate de Santiago González, que fue despejado por Francisco Álvarez cerca de la línea de gol.

Un minuto después, Zenobio tuvo dificultades para controlar un centro, lo que permitió a Hernán López Muñoz intentar un disparo que se fue desviado. A los 35 minutos, Tigre volvió a acercarse con un remate de Santiago López, que fue desviado y terminó en el palo.

El segundo gol del local llegó a los 41 minutos, cuando un gran centro de Sebastián Prieto permitió a Gastón Verón anticipar y enviar el balón al ángulo derecho de Zenobio.

Antes del cierre del primer tiempo, Tigre tuvo la oportunidad de descontar con un penal a favor, pero Gonzalo Siri logró detener el disparo de Jabes Saralegui y el rebote, manteniendo la ventaja.

El descuento llegó a los 11 minutos del segundo tiempo, gracias a una buena jugada individual de Saralegui que permitió a Dómina marcar un golazo. A los 34 minutos, Tigre volvió a inquietar con un remate de Ignacio Peluffo, que se estrelló en el travesaño.