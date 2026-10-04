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Argentinos Juniors se impone a Tigre y lidera la zona B del Torneo Clausura 2026

Con este triunfo, el "Bicho" corta una racha de tres partidos sin sumar de a tres y lidera su grupo con 21 puntos.

04/10/2026 | 21:24Redacción Cadena 3

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Gastón Verón festeja el segundo gol de un Argentinos Juniors que sueña.

FOTO: Gastón Verón festeja el segundo gol de un Argentinos Juniors que sueña.

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Buenos Aires, 4 de octubre (NA)Argentinos Juniors se llevó una victoria por 2 a 1 ante Tigre en un encuentro correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura 2026, que tuvo lugar en el estadio Diego Armando Maradona.

Los goles que marcaron la diferencia fueron anotados por el mediocampista Kevin Gutiérrez y el delantero Gastón Verón, quienes se hicieron presentes en el marcador a los 6 y 41 minutos del primer tiempo, respectivamente. El descuento para Tigre llegó a través de un potente remate del atacante Jerónimo Dómina, que se produjo a los 11 minutos del complemento.

Con este triunfo, el "Bicho" pone fin a una serie de tres partidos sin conseguir una victoria y se posiciona en la cima del grupo B, acumulando 21 puntos. Por su parte, los dirigidos por Diego Dabove se encuentran en el undécimo lugar de la tabla, con 12 puntos y cinco partidos sin ganar.

En la próxima jornada, el equipo de Nicolás Diez se enfrentará en un clásico a Platense el domingo 11 de octubre a las 17:00, mientras que Tigre será local ante Banfield el sábado 10 a partir de las 19:15.

El encuentro se abrió a los cinco minutos, cuando el delantero Matías Giménez Rojas asistió a Kevin Gutiérrez, quien no dudó en disparar al primer palo, aprovechando la lenta reacción del arquero Felipe Zenobio.

Dos minutos después, Giménez tuvo otra oportunidad que se fue apenas desviado. A los 12 minutos, Tigre llegó por primera vez con un centro que permitió un remate de Santiago González, que fue despejado por Francisco Álvarez cerca de la línea de gol.

Un minuto después, Zenobio tuvo dificultades para controlar un centro, lo que permitió a Hernán López Muñoz intentar un disparo que se fue desviado. A los 35 minutos, Tigre volvió a acercarse con un remate de Santiago López, que fue desviado y terminó en el palo.

El segundo gol del local llegó a los 41 minutos, cuando un gran centro de Sebastián Prieto permitió a Gastón Verón anticipar y enviar el balón al ángulo derecho de Zenobio.

Antes del cierre del primer tiempo, Tigre tuvo la oportunidad de descontar con un penal a favor, pero Gonzalo Siri logró detener el disparo de Jabes Saralegui y el rebote, manteniendo la ventaja.

El descuento llegó a los 11 minutos del segundo tiempo, gracias a una buena jugada individual de Saralegui que permitió a Dómina marcar un golazo. A los 34 minutos, Tigre volvió a inquietar con un remate de Ignacio Peluffo, que se estrelló en el travesaño.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
Argentinos Juniors se impuso ante Tigre por 2 a 1.

¿Dónde se jugó el encuentro?
El partido se disputó en el estadio Diego Armando Maradona.

¿Cuándo se realizó el partido?
El encuentro tuvo lugar el 4 de octubre de 2026.

¿Qué significó esta victoria para Argentinos Juniors?
Con este triunfo, Argentinos Juniors lidera la zona B del Torneo Clausura 2026 con 21 puntos.

¿Cuáles son los próximos partidos?
Argentinos Juniors jugará contra Platense y Tigre se enfrentará a Banfield.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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