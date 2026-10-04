Zielinski, tras el clásico ante Talleres: "Lo importante era ganarlo"
El entrenador de Belgrano habló en conferencia de prensa tras vencer a Talleres por 1-0 con gol de Ramiro Hernandes.
04/10/2026 | 19:58Redacción Cadena 3
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La Cadena del Gol
Belgrano venció a Talleres en una nueva edición del clásico cordobés por 1-0 con gol de Ramiro Hernandes sobre el final del partido.
El técnico de Belgrano, Ricardo Zielinski, analizó el triunfo ante Talleres en el estadio Kempes y destacó el valor de ganar un partido especial y parejo. “Estos partidos son especiales, siempre son muy parejos, en algún momento sufrimos. Tuvimos que buscar, pusimos gente más rápida y lo encontramos”, señaló el entrenador. Y agregó: “Creo que lo importante es ganarlos, no más que eso”.
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Zielinski reconoció que en el segundo tiempo Talleres tuvo momentos de superioridad, pero valoró la respuesta de su equipo: “Venir a esta cancha, donde ellos son locales, la gente los llevaba, lo supimos sufrir y cuando se nos abrió la posibilidad lo cerramos. Como todos los partidos que son parejos, en algún momento se quiebra y por suerte lo quebramos nosotros”.
Sobre los cambios, explicó: “En algún momento tuvimos que defender mucho hacia atrás y no me gustaba. Hicimos los cambios para salir de esa situación y encontramos el gol en el momento justo. Después podíamos haber hecho otro”. Y subrayó que los jugadores que ingresan “le cambian la dinámica al equipo y por ahora nos ha dado resultados”.
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El Ruso también se refirió a la historia del club: “A veces estos partidos y a Belgrano le pasa habitualmente que si no se sufre, no vale. Esa es la historia de Belgrano. Supimos sufrir, cuando nos dieron la oportunidad lo resolvimos”.
Respecto a la alegría de la gente, dijo: “La alegría de haberle dado a la gente de Belgrano la posibilidad de manifestarse… lo importante es que la gente de Belgrano esté contenta”.
Sobre el rendimiento de Vicentini, el DT destacó: “Muy bien el flaco. Ha manifestado el nivel que siempre sabíamos que tiene, es un jugador de primera línea. Me alegra muchísimo porque no juega mucho tiempo y cuando juega está a disposición del equipo y rinde”.
Lectura rápida
¿Quién ganó el clásico cordobés?
Belgrano ganó a Talleres por 1-0.
¿Quién anotó el gol decisivo?
El gol fue anotado por Ramiro Hernandes.
¿Qué dijo el técnico de Belgrano sobre el partido?
Ricardo Zielinski destacó la importancia de ganar un partido especial y parejo.
¿Dónde se jugó el partido?
El partido se jugó en el estadio Kempes.
¿Cómo se sintió Zielinski respecto a la afición?
Zielinski expresó que lo importante es que la gente de Belgrano esté contenta.