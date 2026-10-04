Zielinski, tras el clásico ante Talleres: "Lo importante era ganarlo"

Belgrano venció a Talleres en una nueva edición del clásico cordobés por 1-0 con gol de Ramiro Hernandes sobre el final del partido.

El técnico de Belgrano, Ricardo Zielinski, analizó el triunfo ante Talleres en el estadio Kempes y destacó el valor de ganar un partido especial y parejo. “Estos partidos son especiales, siempre son muy parejos, en algún momento sufrimos. Tuvimos que buscar, pusimos gente más rápida y lo encontramos”, señaló el entrenador. Y agregó: “Creo que lo importante es ganarlos, no más que eso”.

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Zielinski reconoció que en el segundo tiempo Talleres tuvo momentos de superioridad, pero valoró la respuesta de su equipo: “Venir a esta cancha, donde ellos son locales, la gente los llevaba, lo supimos sufrir y cuando se nos abrió la posibilidad lo cerramos. Como todos los partidos que son parejos, en algún momento se quiebra y por suerte lo quebramos nosotros”.

Sobre los cambios, explicó: “En algún momento tuvimos que defender mucho hacia atrás y no me gustaba. Hicimos los cambios para salir de esa situación y encontramos el gol en el momento justo. Después podíamos haber hecho otro”. Y subrayó que los jugadores que ingresan “le cambian la dinámica al equipo y por ahora nos ha dado resultados”.

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El Ruso también se refirió a la historia del club: “A veces estos partidos y a Belgrano le pasa habitualmente que si no se sufre, no vale. Esa es la historia de Belgrano. Supimos sufrir, cuando nos dieron la oportunidad lo resolvimos”.

Respecto a la alegría de la gente, dijo: “La alegría de haberle dado a la gente de Belgrano la posibilidad de manifestarse… lo importante es que la gente de Belgrano esté contenta”.

Sobre el rendimiento de Vicentini, el DT destacó: “Muy bien el flaco. Ha manifestado el nivel que siempre sabíamos que tiene, es un jugador de primera línea. Me alegra muchísimo porque no juega mucho tiempo y cuando juega está a disposición del equipo y rinde”.