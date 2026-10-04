Los puntajes del triunfazo de Belgrano en el clásico: López, la gran figura de la cancha
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos en el triunfo de Belgrano.
04/10/2026 | 19:27Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano venció a Talleres y se quedó con el clásico.
Talleres
Ezequiel Unsain: 5
Augusto Schott: 6
Matías Catalán: 6
Román Riquelme: 6
Gabriel Báez: 6
Juan Sforza: 6
Matías Galarza: 7
Franco Cristaldo: 3
Rick: 5
Diego Valoyes: 4
Valentín Depietri: 7
Suplentes
Baroni: 5
Belgrano
Manuel Vicentini: 7
Leonardo Morales: 4
Alexis Maldonado: 6
Lisandro López: 8 (Figura)
Adrián Sporle: 5
Adrián Sánchez: 6
Franco Vázquez: 4
Emiliano Rigoni: 3
Francisco González Metilli: 4
Lucas Zelarayán: 6
Lucas Passerini: 4
Suplentes
Ramiro Hernandes: 7
Juan Velázquez: 6
Nicolás Fernández: 6