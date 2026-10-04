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Los puntajes del triunfazo de Belgrano en el clásico: López, la gran figura de la cancha

El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos en el triunfo de Belgrano.

04/10/2026 | 19:27Redacción Cadena 3

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Belgrano venció a Talleres y se quedó con el clásico.

FOTO: Belgrano venció a Talleres y se quedó con el clásico.

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Talleres

Ezequiel Unsain: 5

Augusto Schott: 6

Matías Catalán: 6

Román Riquelme: 6

Gabriel Báez: 6

Juan Sforza: 6

Matías Galarza: 7

Franco Cristaldo: 3

Rick: 5

Diego Valoyes: 4

Valentín Depietri: 7

Suplentes

Baroni: 5

Belgrano

Manuel Vicentini: 7

Leonardo Morales: 4

Alexis Maldonado: 6

Lisandro López: 8 (Figura)

Adrián Sporle: 5

Adrián Sánchez: 6

Franco Vázquez: 4

Emiliano Rigoni: 3

Francisco González Metilli: 4

Lucas Zelarayán: 6

Lucas Passerini: 4

Suplentes

Ramiro Hernandes: 7

Juan Velázquez: 6

Nicolás Fernández: 6

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