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Colapinto mostró una gran recuperación y terminó 13° en el GP de Baréin: Verstappen ganó la carrera

El piloto argentino había partido en la posición 21 en la grilla. Si bien no logró sumar puntos, edificó una actuación sólida. El Gran Premio se demoró por lluvia. Antonelli y Hamilton completaron el podio.

04/10/2026 | 07:50Redacción Cadena 3

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El pilarense volvió a correr en el circuito de Sepang.

FOTO: El pilarense volvió a correr en el circuito de Sepang.

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Franco Colapinto tuvo una buena remontada y terminó 13° en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Sepang, Malasia.

El piloto argentino partió desde la 21ª posición y logró avanzar ocho lugares a lo largo de la carrera. Si bien no pudo ingresar en la zona de puntos, completó una actuación sólida en una competencia marcada por la lluvia, las distintas estrategias de neumáticos y las interrupciones.

La carrera tuvo un comienzo accidentado y se demoró más de una hora y media debido a las fuertes lluvias que afectaron al circuito. Las condiciones de la pista obligaron a los equipos a tomar decisiones diferentes con los neumáticos.

El triunfo quedó en manos de Max Verstappen, quien rompió la sequía y consiguió su primera victoria de la temporada. Kimi Antonelli terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio.

Con este resultado, Colapinto volvió a completar una carrera después del abandono en Bakú y cerró el Gran Premio con una remontada desde el fondo de la grilla.

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista del artículo?
El protagonista es Franco Colapinto, un piloto argentino de Fórmula 1.

¿Qué posición finalizó Colapinto en la carrera?
Colapinto finalizó en la 13° posición en el Gran Premio de Baréin.

¿Dónde se llevó a cabo la carrera?
La carrera se llevó a cabo en el circuito de Sepang, Malasia.

¿Qué factores afectaron la carrera?
La carrera fue afectada por la lluvia, distintas estrategias de neumáticos y interrupciones.

¿Quién ganó la carrera?
La carrera fue ganada por Max Verstappen, quien logró su primera victoria de la temporada.

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