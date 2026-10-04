Colapinto mostró una gran recuperación y terminó 13° en el GP de Baréin: Verstappen ganó la carrera

FOTO: El pilarense volvió a correr en el circuito de Sepang.

Franco Colapinto tuvo una buena remontada y terminó 13° en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Sepang, Malasia.

El piloto argentino partió desde la 21ª posición y logró avanzar ocho lugares a lo largo de la carrera. Si bien no pudo ingresar en la zona de puntos, completó una actuación sólida en una competencia marcada por la lluvia, las distintas estrategias de neumáticos y las interrupciones.

La carrera tuvo un comienzo accidentado y se demoró más de una hora y media debido a las fuertes lluvias que afectaron al circuito. Las condiciones de la pista obligaron a los equipos a tomar decisiones diferentes con los neumáticos.

El triunfo quedó en manos de Max Verstappen, quien rompió la sequía y consiguió su primera victoria de la temporada. Kimi Antonelli terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio.

Con este resultado, Colapinto volvió a completar una carrera después del abandono en Bakú y cerró el Gran Premio con una remontada desde el fondo de la grilla.