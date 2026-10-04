FOTO: Clima primaveral para el AMBA: temperaturas agradables y algunas lluvias

Buenos Aires, 4 de octubre (NA) -- Tras varias jornadas frescas, se anticipa una semana con clima primaveral, aunque con algunas lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas mínimas estarán por encima de los 10 grados, mientras que las máximas se situarán, en general, por encima de los 20 grados.

Así, serán jornadas ideales para disfrutar actividades al aire libre.

Para este domingo, se prevé un cielo despejado a ligeramente nublado, luego mayormente nublado, con vientos del sudoeste rotando al noreste. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 21, convirtiéndolo en el día más fresco de la semana.

El lunes se espera un cielo mayormente a parcialmente nublado, con vientos del norte cambiando al noreste y luego al este. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados.

Para el martes, se anuncia un cielo mayormente nublado, con vientos del noreste y temperaturas que irán de 13 a 22 grados, siendo este el día más caluroso de la semana.

En el miércoles, se prevé cielo nublado por la mañana y chaparrones entre la tarde y la noche, con vientos del noreste rotando al este. Las temperaturas mínimas serán de 13 grados y las máximas de 19.

El jueves tendrá cielo nublado, vientos del sudeste cambiando al este y temperaturas que oscilarán entre 15 y 18 grados.

Para el viernes, se espera cielo nublado, con vientos del este rotando al sur, y temperaturas que irán de 15 a 19 grados.

Finalmente, el sábado se anticipa cielo nublado y vientos del este, con temperaturas mínimas de 13 grados y máximas de 19.

Agencia NA