ACNUR refuerza la cooperación en Venezuela tras 100 días de los devastadores terremotos

FOTO: Se cumplieron 100 días de los terremotos en Venezuela.

Buenos Aires, 4 de octubre (NA) — El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, arribó a Venezuela en una misión destinada a potenciar la cooperación bilateral, según lo informado por la Cancillería venezolana.

La visita de Salih se produce poco tiempo después de una reunión en Nueva York con el canciller Félix Plasencia, donde se discutió "la posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas y planes de trabajo conjuntos".

"Entre los temas abordados durante la reunión, destaca el fortalecimiento de la colaboración entre la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y el ACNUR, así como la posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas y planes de trabajo conjuntos", menciona el comunicado de la Cancillería.

Desde su cuenta en la red social X, ACNUR Venezuela indicó que el Alto Comisionado sostendrá encuentros con autoridades, comunidades y "familias retornadas y personas afectadas por los terremotos de junio".

La agenda de Salih busca "reforzar la protección y avanzar hacia soluciones duraderas", según información de Xinhua.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela también destacó que, tras los terremotos del 24 de junio, que causaron más de 6.000 muertes, "ACNUR movilizó personal y recursos ante la contingencia".

Comunicación en Buenos Aires

El 2 de octubre se cumplieron 100 días de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que sacudieron Venezuela el 24 de junio.

Numerosas familias afectadas aún enfrentan las secuelas del desastre y requieren asistencia urgente para reconstruir sus vidas, según un comunicado de la Fundación ACNUR Argentina.

A pesar de que la respuesta humanitaria avanza hacia una etapa de estabilización y recuperación, persisten importantes necesidades relacionadas con el acceso a alojamientos temporales dignos y seguros, documentación, protección y servicios esenciales.

Desde Argentina, es posible enviar ayuda directa a través de FUNDACIONACNUR.ORG/DONA, sigue la nota.

Para poder reconstruir sus vidas, las familias afectadas continúan necesitando documentación civil, asistencia legal, apoyo psicosocial, soluciones de alojamiento temporal seguro y digno, y mecanismos de protección y derivación, especialmente para niños, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y otras personas con necesidades específicas.

Esta emergencia ha profundizado los desafíos de grupos vulnerables que ya enfrentaban dificultades para acceder a servicios, documentación y medios de subsistencia antes del desastre.

Estos grupos incluyen personas retornadas, refugiadas, desplazadas internamente, solicitantes de asilo y comunidades anfitrionas, resalta la Fundación en su comunicado enviado a la Agencia Noticias Argentinas.

La ayuda humanitaria de ACNUR en terreno

Desde el inicio de la emergencia, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, colabora con las autoridades, otras agencias de Naciones Unidas, organizaciones socias y redes comunitarias para asistir a las personas afectadas, proporcionar alojamientos temporales seguros y dignos y fortalecer los mecanismos de protección.

Desde el comienzo de la respuesta, ACNUR ha movilizado más de 55 toneladas de artículos de ayuda humanitaria. Esta asistencia material forma parte de una respuesta más amplia destinada a acompañar a las personas durante la transición hacia la recuperación.

Agencia NA