Flávio Bolsonaro votó temprano en Río de Janeiro y confió en un cambio en el rumbo de Brasil

FOTO: El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de la oposición en las elecciones de Brasil.

Buenos Aires, 4 de octubre (NA) — El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de la oposición en las elecciones de Brasil, votó este domingo en Río de Janeiro y aseguró que el país necesita un cambio de rumbo, en un mensaje dirigido contra el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro emitió su voto en la escuela municipal Barão Homem de Mello, en el barrio de Vila Isabel, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro. Fue uno de los primeros candidatos en sufragar y llegó al establecimiento con una camisa amarilla y el número 22, correspondiente a su candidatura, en un adhesivo colocado sobre el pecho.

Tras votar, Bolsonaro manifestó su expectativa de obtener un resultado favorable y sostuvo que existe una tendencia de crecimiento de su candidatura en los sondeos. En ese sentido, planteó la posibilidad de imponerse en la primera vuelta y llamó a los brasileños a expresar en las urnas su rechazo a la gestión de Lula.

"Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso", afirmó el senador ante los periodistas, durante una jornada electoral en la que también se refirió al esfuerzo realizado durante la campaña, al punto de mostrarse afónico.

La última encuesta de Datafolha, difundida el sábado por la noche, ubicó a Lula al frente con el 45% de intención de voto, mientras que Bolsonaro alcanzó el 42%, una diferencia que dejó abierta la posibilidad de una definición ajustada durante la jornada electoral.

Los comicios comenzaron a las 8:00 y los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 17:00, hora local. Cerca de 158,7 millones de brasileños están habilitados para participar de las elecciones, en las que además de presidente se elegirán gobernadores de los 27 estados, 513 diputados, dos tercios del Senado y representantes de las asambleas legislativas regionales.