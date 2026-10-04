Uruguay celebra el Día del Patrimonio con un enfoque en sus raíces indígenas

FOTO: Uruguay celebra este fin de semana la 32ª edición del Día del Patrimonio.

Uruguay conmemora este fin de semana la 32.ª edición del Día del Patrimonio, bajo el lema "Raíces indígenas: pasado, presente y futuro". Esta celebración invita a reflexionar sobre la relación del país con una parte significativa de su historia.

Las actividades se desarrollarán durante este sábado y domingo en todo el territorio uruguayo, abarcando aproximadamente 560 sitios y organizando cerca de 1.500 actividades, que incluyen visitas, exposiciones, recorridos, conferencias, talleres e intervenciones artísticas.

José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura, destacó el carácter reivindicativo de la temática elegida, señalando que su inclusión en el Día del Patrimonio representa "un paso más de reconocimiento del Estado" hacia las raíces indígenas.

En este contexto, Marcel Suárez, director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, afirmó que la elección del lema responde a un tema que "tarde o temprano había que abordar", dado su carácter complejo y su capacidad para movilizar diversas sensibilidades.

"Somos mucho más diversos y complejos de lo que creíamos", expresó Suárez, quien relacionó este cambio de perspectiva con el surgimiento de nuevos estudios y la revelación de la herencia indígena en relaciones familiares que permanecieron en el ámbito privado durante décadas.

La investigación genética se ha convertido en un elemento clave para esta revisión, tal como lo informó la agencia Xinhua. La antropóloga Mónica Sans mencionó que un estudio iniciado en 1986, que analizó la frecuencia de la mancha mongólica en recién nacidos en Montevideo, comenzó a cuestionar la noción de un Uruguay sin población indígena.

Los estudios posteriores incorporaron diferentes marcadores genéticos que permitieron estimar la ascendencia indígena de la población uruguaya. Según datos del proyecto "Variabilidad genética humana en el Uruguay", que abarcó 10 departamentos, se estima un promedio nacional de 14% de ascendencia indígena, con picos de 23% en Salto y Paysandú, y un mínimo de 8% en Rocha.

Sans advirtió que estos porcentajes son estimaciones y no permiten identificar a un antepasado concreto debido a la recombinación genética. Sin embargo, los resultados son consistentes con investigaciones anteriores y evidencian una continuidad biológica que se complementa con hallazgos arqueológicos, históricos y familiares.

Perspectiva presente en numerosas actividades

En Montevideo, el Museo Nacional de Antropología ofrecerá visitas guiadas, demostraciones sobre navegación indígena y actividades organizadas por grupos de mujeres charrúas y guaraníes. Por su parte, el Museo de Arte Precolombino presentará exposiciones sobre las huellas indígenas en el ADN uruguayo, mientras que el Museo Histórico Nacional inaugurará "Re-existencias. Pueblo indígena, Estado y ciencia".

Para Suárez, la reinterpretación de estas raíces debe continuar como "un acto de sanación", facilitando el diálogo y el debate. El objetivo es "visibilizar la complejidad de nuestra identidad cultural" en un proceso que trasciende las dos jornadas de celebración.