Casi el 60% de las personas con hipertensión no lo sabe, según un estudio en Inglaterra

Investigadores de Oxford Population Health revelaron que la hipertensión arterial permanece sin diagnóstico en un alto porcentaje de adultos en Inglaterra. En un estudio que examinó lecturas de presión arterial dentro del programa de salud más grande del Reino Unido, Our Future Health, se observó que un alarmante 59% de los participantes con hipertensión no sabían que padecían esta condición.

El análisis abarcó a individuos que se unieron al programa entre 2022 y 2025. Se encontró que la hipertensión, un factor de riesgo significativo para enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, sigue siendo ampliamente indetectada y mal gestionada. La investigación utilizó los criterios de la Organización Mundial de la Salud para definir la hipertensión, considerando como tal a quienes tenían una presión arterial sistólica de 140 mmHg o más, diastólica de 90 mmHg o más, o que estaban tomando medicamentos antihipertensivos.

Los resultados indicaron que más de un tercio (37%) de los participantes cumplían con la definición de hipertensión. La prevalencia variaba significativamente según la edad, afectando al 15% de las personas de entre 18 y 39 años, mientras que el 71% de los mayores de 80 años padecían esta condición. Además, la hipertensión fue casi un 50% más común en hombres (42%) que en mujeres (29%).

De los participantes diagnosticados, la mitad de aquellos que estaban tomando medicamentos para la presión arterial aún presentaban lecturas superiores a 140/90 mmHg, lo que pone de manifiesto la ineficacia del tratamiento en muchos casos. Los investigadores señalaron que a pesar de las guías clínicas existentes, la concienciación, el tratamiento y el control de la hipertensión en Inglaterra no han mejorado en las últimas décadas.

Wenyu Liu, estadístico médico y autor principal del estudio, expresó: "La hipertensión es en gran medida un "asesino silencioso", y el enfoque actual para detectar y tratar la presión arterial alta no es adecuado". Liu enfatizó que esta problemática no se limita a un grupo específico, sino que es considerable en casi todas las demografías analizadas. El estudio subraya la necesidad de estrategias de prevención a nivel poblacional y un enfoque más proactivo en el tratamiento.

Iain Turnbull, médico y coautor del estudio, agregó que la detección proactiva de la hipertensión y el inicio del tratamiento basado en el riesgo cardiovascular proyectado son esenciales para mejorar la situación. Las estadísticas sugieren que identificar la hipertensión de manera más temprana podría ser crucial para una mayor parte de la población, no solo para quienes ya se consideran en alto riesgo.

El profesor Bryan Williams, director científico de la British Heart Foundation, advirtió que el estudio presenta una imagen preocupante sobre la escala de la hipertensión indetectada en el Reino Unido y los desafíos para mantener la presión arterial bajo control en quienes ya están en tratamiento. Williams indicó que la hipertensión sigue siendo el principal factor de riesgo modificable para enfermedades cardiovasculares, vinculado a aproximadamente la mitad de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en el país. La mejor detección y tratamiento podría ayudar a decenas de miles a evitar un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular prevenible.