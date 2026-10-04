El telescopio Roman de la NASA inicia su búsqueda de planetas con éxito

El telescopio espacial Roman de la NASA ha completado una serie de pruebas cruciales, mostrando su capacidad para mantener un enfoque extremadamente estable durante las observaciones. Entre el 15 y el 21 de septiembre de 2026, ingenieros realizaron pruebas del sistema de guía fina del telescopio, que permite al observatorio permanecer correctamente alineado con sus objetivos. Posteriormente, el 22 de septiembre, el Instrumento Coronógrafo del telescopio recibió luz cósmica por primera vez.

El instrumento principal del Roman, el Wide Field Instrument, cuenta con 18 detectores. Los ingenieros designaron una pequeña sección de cada detector para monitorear rápidamente diferentes estrellas guía, cuyas posiciones son conocidas con alta precisión. El sistema de control de actitud del telescopio apunta primero hacia la zona correcta del cielo. Luego, el sistema de guía fina rastrea continuamente esas estrellas de referencia, proporcionando información que ayuda a corregir pequeños movimientos durante la exposición. Sin esos ajustes adicionales, el Roman no podría permanecer lo suficientemente estable para producir imágenes nítidas.

"Cada observación del Roman depende de su capacidad para permanecer apuntado con precisión en la región correcta del espacio durante el tiempo necesario para capturar una imagen, lo cual puede tardar de minutos a horas para exposiciones profundas", comentó Begoña Vila, líder de sistemas de instrumentos de guía del Roman en el Goddard Space Flight Center de la NASA en Greenbelt, Maryland. "El sistema de guía fina informa las posiciones de las estrellas guía aproximadamente cuatro veces por segundo al sistema de control de actitud, que puede mover el observatorio una pequeña cantidad para contrarrestar cualquier deriva según sea necesario. Nuestras pruebas confirmaron que podemos mantener el observatorio muy estable para las operaciones científicas: mejor que 1/100,000 de un grado durante media hora para observaciones del Wide Field Instrument o durante ocho horas para observaciones del Coronógrafo, que requieren mucho más tiempo. Este fue un momento muy emocionante para el equipo."

El nivel de estabilidad que el Roman ya ha demostrado es comparable a mantener un láser enfocado en una moneda de diez centavos desde aproximadamente 240 kilómetros de distancia. Los ingenieros esperan mejorar aún más ese rendimiento mientras continúan ajustando el sistema de guía. Si alcanzan su objetivo, la comparación podría extenderse a alrededor de 370 kilómetros.

Un nuevo método para guiar un telescopio espacial

El Roman también probará una forma de guía que nunca se ha utilizado de esta manera antes. "El Roman no tiene un instrumento de guía separado, como lo hacen otros telescopios espaciales", indicó Vila. "En lugar de rastrear únicamente la apariencia puntual de una estrella, guiará sobre patrones de longitud de onda detallados llamados espectros. Dado que el Roman ya está equipado para medir espectros para la ciencia, puede utilizar esa misma información para posicionar el telescopio con precisión. Estamos ansiosos por validar este modo de guía espectral en las próximas semanas."

Los espectros contienen información sobre cómo se distribuye la luz de un objeto a través de diferentes longitudes de onda. El Roman ya está diseñado para recopilar esta información para observaciones científicas, permitiendo a los ingenieros utilizar la misma capacidad para ayudar a determinar y mantener la posición precisa del telescopio.

El coronógrafo del Roman observa luz cósmica

El 22 y 27 de septiembre, el equipo realizó una prueba adicional al combinar el sistema de guía fina con el Instrumento Coronógrafo del Roman. El coronógrafo está diseñado para demostrar tecnologías avanzadas que suprimen la brillante luz de las estrellas, permitiendo a los científicos estudiar planetas mucho más tenues y discos de polvo que orbitan estrellas cercanas.

"El coronógrafo del Roman también tiene su propio proceso de estabilidad interna, lo que lo hace mucho más estable incluso que el Wide Field Instrument", agregó Vila. Esa estabilidad adicional es esencial para las observaciones del coronógrafo, ya que incluso vibraciones extremadamente pequeñas o errores de apuntado podrían permitir que la luz estelar no deseada se filtrara en una imagen y abrumara a los planetas mucho más oscuros que los científicos esperan detectar.

El coronógrafo se activó el 1 de septiembre y extendió sus "extremidades" digitales, electrónicas y mecánicas a mediados de mes. Después de confirmar que el sistema de guía fina del Roman podía mantener estable el instrumento, el equipo ajustó su enfoque y permitió que el coronógrafo realizara su primera mirada preliminar al espacio. Esas primeras observaciones ayudarán a los científicos a seguir refinando el instrumento antes de que comiencen pruebas más exigentes.

"Esta observación confirma que el instrumento puede producir una imagen enfocada", afirmó Vanessa Bailey, científica del Instrumento Coronógrafo del Roman en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en California del Sur. "Es una prueba muy limitada que inicia un proceso metódico de tareas cada vez más complejas que nos ayudan a prepararnos para las futuras observaciones del instrumento."

Las primeras estrellas aparecen en la Nube de Magallanes

Durante la primera prueba, el Instrumento Coronógrafo del Roman observó una estrella tenue en la Nube de Magallanes, una galaxia vecina. La imagen contenía un "ruido" extra porque los detectores del instrumento se mantenían intencionalmente más cálidos que su temperatura de funcionamiento final. Mantenerlos más cálidos en esta etapa ayuda a prevenir la contaminación que podría adherirse a los detectores.

"Estábamos probando el sistema, asegurándonos de que la luz pasara a través del sistema", indicó Bailey. "El segundo paso, el domingo, fue una observación que confirmó nuestro apuntado. El equipo enfrió los detectores para mejorar la sensibilidad y observamos una nueva ubicación en la Nube de Magallanes donde esperábamos ver muchas estrellas en una sola imagen. ¡Y lo hicimos! Estamos respirando aliviados!"

Esta segunda observación proporcionó otra confirmación importante de que el Roman estaba apuntando donde los científicos esperaban y que el coronógrafo podía detectar múltiples estrellas una vez que sus detectores se enfriaron para una mayor sensibilidad. Las pruebas exitosas marcan otro paso en el proceso de puesta en marcha del instrumento mientras la NASA se prepara para observaciones más sofisticadas en el futuro.