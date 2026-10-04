FOTO: Avanzan en la vacunación avícola con una nueva fórmula que protege contra tres enfermedades

Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- La industria avícola se encuentra ante una nueva alternativa que fortalece la prevención sanitaria de las aves. Se trata de una vacuna vectorizada trivalente que combina, en una sola aplicación, protección frente a tres enfermedades de importancia para la producción avícola, lo que simplifica el manejo sanitario y amplía la protección sin necesidad de realizar aplicaciones por separado.

Este desarrollo biotecnológico responde a uno de los principales desafíos de la producción moderna: mantener una sólida base inmunitaria desde las primeras etapas de vida de las aves para reducir el impacto de enfermedades que pueden comprometer la salud y el desempeño de los lotes.

Los especialistas subrayan la importancia de este enfoque: no se trata de abordar enfermedades cuando aparecen, sino de fortalecer la inmunidad del lote para prevenir estas infecciones.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el desarrollo se basa en una plataforma de vacunas vectorizadas con amplia trayectoria internacional. Las nuevas vacunas ofrecen dos formulaciones: ambas protegen contra las enfermedades de Marek y Gumboro; y cada una añade protección contra una condición adicional, todo dentro de un mismo promotor.

Una de las formulaciones añade protección contra la enfermedad de Newcastle, un virus altamente contagioso que puede causar importantes pérdidas en la producción avícola.

Para su desarrollo, se incorporó a la vacuna original información genética del virus de Newcastle (proteína de fusión), permitiendo al sistema inmunitario de las aves aprender a reconocerlo y defenderse ante él. Según estudios presentados, la respuesta protectora comienza temprano y se mantiene frente a desafíos experimentales con el virus hasta los 84 días posteriores a la vacunación.

La otra formulación sigue el mismo principio, pero está diseñada para complementar la protección frente a la laringotraqueítis infecciosa, otra enfermedad viral que afecta principalmente el sistema respiratorio de las aves. En este caso, la vacuna incorpora información genética de una proteína característica del virus responsable de la enfermedad (gD), para que el sistema inmunitario pueda identificarlo y generar una respuesta protectora.

La importancia de la incorporación de vacunas

La inclusión de estas alternativas es especialmente relevante dado el impacto que las enfermedades inmunosupresoras pueden tener en la producción. Gumboro, por ejemplo, puede generar inmunosupresión, retraso en el crecimiento y menor rendimiento del lote, mientras que Marek es altamente contagiosa y puede producir signos clínicos severos, comprometiendo la respuesta inmunitaria de las aves.

Para ejemplificar el impacto económico de estas condiciones, se estima que la enfermedad de Marek genera un costo de dos mil millones de dólares al año para la industria avícola mundial.

En este contexto, la prevención desde las primeras etapas de vida resulta estratégica. La disminución de la inmunidad materna puede generar una ventana de vulnerabilidad en las aves jóvenes, lo que convierte a la vacunación temprana en una herramienta crucial dentro de los programas sanitarios.

El Dr. Pablo Fioretti, Médico Veterinario egresado de la UBA, especialista en avicultura y gerente técnico de Boehringer Ingelheim, enfatizó: "La prevención es la inversión más inteligente, por eso el fortalecimiento del sistema inmunológico es determinante. Queremos destacar nuestro firme compromiso con la investigación y el desarrollo biotecnológico que le permite a la industria avícola enfrentar y controlar los nuevos desafíos sanitarios".

Además de ampliar la cobertura sanitaria, la nueva alternativa busca facilitar el manejo de los programas sanitarios. La vacunación puede realizarse desde la planta de incubación, un eslabón clave dentro de la cadena productiva, permitiendo la aplicación de estos productos biotecnológicos a través de la vacunación in ovo.

"La vacunación de embriones (in ovo) implica que la inmunidad comienza antes de la eclosión. No hay una ventana inmunológica que incremente el riesgo de la salud de la parvada", subrayó el Dr. Fioretti.

Así, la nueva vacuna trivalente se suma a una estrategia que se centra en la inmunidad: anticiparse a los desafíos sanitarios y trabajar desde el inicio del ciclo productivo para preservar la salud y el potencial de las aves.