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Friedrich Merz en Kiev: Alemania refuerza su apoyo a Ucrania en medio de ataques rusos

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, llegó a Kiev para expresar apoyo a Ucrania, que enfrenta intensos ataques rusos. La reunión con el presidente Zelenskyy busca fortalecer la defensa y la seguridad europea.

04/10/2026 | 05:23Redacción Cadena 3

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Merz visita Kiev mientras Rusia intensifica ataques contra ciudades ucranianas

FOTO: Merz visita Kiev mientras Rusia intensifica ataques contra ciudades ucranianas

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KIEV, Ucrania (AP) — El canciller alemán, Friedrich Merz, arribó a Kiev el domingo como una clara manifestación de apoyo ante la creciente intensidad de los ataques rusos contra diversas ciudades ucranianas.

La guerra aérea ha escalado, con Moscú lanzando misiles balísticos de difícil intercepción y drones propulsados por reactores. En respuesta, Kiev ha intensificado sus ataques a la industria petrolera y a empresas en Rusia.

"Ucrania enfrenta semanas decisivas. Por eso viajé hoy a Kiev con el mensaje: pueden contar con nosotros", publicó Merz en X. Además, señaló que la seguridad de Alemania también depende del desenlace de este conflicto.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, mencionó que Merz se reunirá con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. Sybiha destacó que la conversación se enfocará en "fortalecer a Ucrania, nuestra defensa y resiliencia, y nuestra seguridad europea compartida".

Por otro lado, el Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió que continuará llevando a cabo "ataques masivos de represalia" contra Kiev y otras ciudades, instando a los extranjeros y diplomáticos a abandonar el país. Esta advertencia se repite tras una similar emitida en mayo.

Un dron ruso impactó nuevamente el domingo por la mañana el Puente Norte de Kiev sobre el río Dnipro. Un video que circuló en redes sociales mostró el momento del impacto y la explosión, mientras vehículos transitaban por el puente. No se reportaron víctimas de inmediato.

Este ataque se suma a una serie de asaltos que han llevado al cierre total o parcial de tres de los seis puentes viales de Kiev sobre el río Dnipro, causando largas filas de vehículos y alterando la vida en la capital ucraniana. Anteriormente, Rusia ha atacado bloques de apartamentos, supermercados, gasolineras y centros de datos, entre otros objetivos.

La invasión rusa a su vecino se lleva a cabo desde hace más de 4 años y medio, sin señales concretas de que un acuerdo de paz sea posible. Los combates a lo largo de la línea del frente, que se extiende por aproximadamente 1.250 kilómetros (780 millas) en el norte, este y sur de Ucrania, han estado prácticamente estancados en los últimos meses.

Lectura rápida

¿Quién visitó Kiev?
El canciller alemán, Friedrich Merz, realizó una visita a Kiev.

¿Cuándo llegó Merz a Kiev?
Friedrich Merz llegó a Kiev el domingo.

¿Por qué viajó Merz a Kiev?
El viaje fue para mostrar apoyo a Ucrania en medio de intensos ataques rusos.

¿Con quién se reunirá Merz?
Se reunirá con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

¿Qué advertencia hizo Rusia?
Rusia advirtió que continuará realizando ataques masivos de represalia contra Kiev y otras ciudades.

[Fuente: AP]

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