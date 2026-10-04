En vivo

Historias compartidas

Lucas y Agustín

Argentina

En vivo

Historias compartidas

Lucas y Agustín

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Domingos Populares

 

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Un ataque en Gaza deja un palestino muerto y se intensifican los enfrentamientos en Oriente Medio

Un ataque israelí en Gaza resultó en la muerte de un palestino y dejó al menos 11 heridos. En Yemen, los hutíes informan sobre bombardeos en Saná, mientras un petrolero es dañado en el estrecho de Ormuz.

04/10/2026 | 06:06Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Un ataque israelí mata a 1 palestino en Gaza y otras noticias de Oriente Medio

FOTO: Un ataque israelí mata a 1 palestino en Gaza y otras noticias de Oriente Medio

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Las últimas noticias de Oriente Medio destacan un ataque israelí que dejó un palestino muerto y al menos 11 heridos en la Franja de Gaza. Según los funcionarios de salud del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, el ataque ocurrió el domingo por la mañana y fue dirigido a un vehículo civil.

El ejército israelí justificó el ataque argumentando que su objetivo era un miliciano del grupo Hamás. Sin embargo, en Gaza se ha reportado un aumento significativo de los disparos y bombardeos israelíes en el último mes, lo que ha generado preocupación entre la población civil.

Desde el establecimiento de un alto el fuego hace casi un año, las autoridades palestinas han informado que al menos 1.445 palestinos han perdido la vida a causa de ataques israelíes. Estas cifras son consideradas fiables por agencias de la ONU y expertos independientes, aunque no se especifica cuántos eran civiles y cuántos milicianos. En el mismo periodo, siete soldados israelíes han fallecido en Gaza.

Por otro lado, en Yemen, los rebeldes hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, afirmaron que llevaron a cabo ataques aéreos en la capital, Saná, a la medianoche, en medio de una guerra renovada contra Arabia Saudí y el gobierno yemení. La oficina de medios de los hutíes reportó los ataques, pero no proporcionó detalles específicos ni pruebas, mientras que Arabia Saudí no ha comentado al respecto.

El ejército yemení, apoyado por Riad, se atribuyó la responsabilidad de los bombardeos, asegurando que atacaron "objetivos vitales" en Saná y en la provincia de Saada, que limita con Arabia Saudí. Esta escalada de ataques ha reavivado la guerra civil en Yemen, que había estado relativamente tranquila durante cuatro años.

Además, un proyectil impactó un petrolero en el estrecho de Ormuz, dañando su sala de máquinas. La información sobre quién lanzó el ataque no está clara, aunque se reportó que la tripulación se encontraba a salvo. El tráfico marítimo en esta crucial vía de comercio continúa por debajo de los niveles anteriores a la guerra, a pesar de los esfuerzos de la Armada de Estados Unidos por proteger a los buques.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Gaza?
Un ataque israelí mató a un palestino e hirió a al menos 11 personas en la Franja de Gaza.

¿Quiénes son los responsables del ataque?
El ejército israelí afirmó que el ataque estaba dirigido a un miliciano de Hamás.

¿Qué información hay sobre los hutíes en Yemen?
Los hutíes informaron sobre bombardeos en Saná y se atribuyeron ataques aéreos contra Arabia Saudí.

¿Qué pasó con el petrolero en el estrecho de Ormuz?
Un proyectil impactó un petrolero en el estrecho, dañando su sala de máquinas, aunque la tripulación está a salvo.

¿Cómo afecta esto al tráfico marítimo?
El tráfico en el estrecho de Ormuz sigue por debajo de los niveles previos a la guerra, a pesar de las medidas de protección de Estados Unidos.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf