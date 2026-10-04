Un ataque en Gaza deja un palestino muerto y se intensifican los enfrentamientos en Oriente Medio

Las últimas noticias de Oriente Medio destacan un ataque israelí que dejó un palestino muerto y al menos 11 heridos en la Franja de Gaza. Según los funcionarios de salud del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, el ataque ocurrió el domingo por la mañana y fue dirigido a un vehículo civil.

El ejército israelí justificó el ataque argumentando que su objetivo era un miliciano del grupo Hamás. Sin embargo, en Gaza se ha reportado un aumento significativo de los disparos y bombardeos israelíes en el último mes, lo que ha generado preocupación entre la población civil.

Desde el establecimiento de un alto el fuego hace casi un año, las autoridades palestinas han informado que al menos 1.445 palestinos han perdido la vida a causa de ataques israelíes. Estas cifras son consideradas fiables por agencias de la ONU y expertos independientes, aunque no se especifica cuántos eran civiles y cuántos milicianos. En el mismo periodo, siete soldados israelíes han fallecido en Gaza.

Por otro lado, en Yemen, los rebeldes hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, afirmaron que llevaron a cabo ataques aéreos en la capital, Saná, a la medianoche, en medio de una guerra renovada contra Arabia Saudí y el gobierno yemení. La oficina de medios de los hutíes reportó los ataques, pero no proporcionó detalles específicos ni pruebas, mientras que Arabia Saudí no ha comentado al respecto.

El ejército yemení, apoyado por Riad, se atribuyó la responsabilidad de los bombardeos, asegurando que atacaron "objetivos vitales" en Saná y en la provincia de Saada, que limita con Arabia Saudí. Esta escalada de ataques ha reavivado la guerra civil en Yemen, que había estado relativamente tranquila durante cuatro años.

Además, un proyectil impactó un petrolero en el estrecho de Ormuz, dañando su sala de máquinas. La información sobre quién lanzó el ataque no está clara, aunque se reportó que la tripulación se encontraba a salvo. El tráfico marítimo en esta crucial vía de comercio continúa por debajo de los niveles anteriores a la guerra, a pesar de los esfuerzos de la Armada de Estados Unidos por proteger a los buques.