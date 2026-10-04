Talleres y Belgrano protagonizan una nueva edición del clásico cordobés

FOTO: El clásico se reedita este domingo.

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Talleres y Belgrano protagonizan este domingo una nueva edición del gran clásico cordobés.

El partido se disputa desde las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura, con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de Cadena 3.

"El Matador" es local y afronta el partido con la necesidad de conseguir un triunfo para cambiar su presente y darle una alegría a sus hinchas.

Belgrano, en tanto, llega en alza al clásico después de vencer a Estudiantes de Río Cuarto y buscará prolongar su buen momento en un partido especial.

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