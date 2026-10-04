Rally Mundial: Evans se consagra en Cerdeña tras una dramática definición en la 'Power Stage'

Elfyn Evans y Scott Martin se han proclamado Campeones del Mundo de Rally de la FIA por primera vez, tras un desenlace extraordinario en el Rally de Italia-Cerdeña -Ronda 13 y final del WRC- que se decidió en las últimas curvas de la temporada.

El galés del equipo de Toyota Gazoo Racing superó un último contratiempo el domingo para asegurarse finalmente la corona tras años quedándose a las puertas del título, mientras que Oliver Solberg y Elliott Edmondson ganaron el rally tras un fin de semana magnífico a los mandos de su GR Yaris Rally1.

Evans afrontó el último tramo, el Wolf Power Stage, sabiendo que su lucha por el campeonato contra Solberg se había convertido en un duelo directo. Esta situación se había gestado en el tramo anterior, Osilo – Tergu, donde Evans sufrió un pinchazo en la rueda delantera derecha y tuvo que detenerse para cambiarla. Fue su segundo pinchazo costoso en un penúltimo tramo en otros tantos rallyes, tras un contratiempo similar en Chile.

Sin los puntos del "Super Sunday" en juego, Evans y Solberg llegaron al tramo final de Sassari – Argentiera (7,10 km) separados por el margen más estrecho en la lucha por el título.

Evans completó su recorrido en primer lugar. A continuación, Solberg atacó y superaba el tiempo del galés por 1,9 segundos cuando faltaba poco más de un kilómetro para la meta.

Sin embargo, a escasas curvas del final, el sueco se abrió demasiado en una curva y se salió a la arena. Logró recuperar el control y completar el tramo, pero el tiempo perdido fue suficiente para confirmar a Evans y Martin como campeones del mundo.

«Creo que aún no he asimilado del todo lo ocurrido», admitió Evans, quien había temido que el título se le escapara de las manos antes del drama final de Solberg. «La verdad es que estaba bastante seguro de que todo había terminado. No hice el mejor tramo; lo di todo, pero no fue una conducción limpia. También siento lo de Oliver: hizo un fin de semana increíble y lamento que lo perdiera tan cerca de la meta. Obviamente, tengo que dar las gracias a mucha gente por apoyarme durante todos estos años y, por supuesto, a Scotty por su increíble trabajo».

Este éxito pone fin a una larga espera para Evans, quien había terminado subcampeón del campeonato en cinco ocasiones y había llegado a la última prueba de la temporada liderando la clasificación dos veces anteriormente.

Su campaña de 2026 volvió a exigirle resiliencia. Evans lideró el campeonato durante gran parte del año, pero vio cómo su ventaja se reducía en la segunda mitad de la temporada.

La tarea de abrir pista lo puso en desventaja durante gran parte de la prueba final, pero él y Martin se mantuvieron en la lucha hasta que el campeonato se decantó finalmente a su favor.

Éric Boullier, director ejecutivo de WRC Promoter, declaró: «Elfyn y Scott han demostrado una resiliencia increíble a lo largo de este campeonato. Ya habían estado cerca antes, pero siguieron trabajando, creyendo y rindiendo al máximo nivel cuando la presión era mayor.

«Proclamarse hoy campeones del WRC es una recompensa enormemente merecida por esa perseverancia».

Evans se convierte en el primer piloto británico en ganar el título del WRC desde Richard Burns en 2001.

Julien Vial, director de operaciones de WRC Promoter, añadió: «Es un momento maravilloso para Elfyn, Scott y todos los que les han apoyado en este camino.

«Su historia nos recuerda que hay que seguir atreviéndose a soñar, incluso tras las decepciones. Llegar por fin a este momento hace que el logro sea aún más especial».

Solberg ganó el rally con una ventaja de 57,6 segundos sobre Sébastien Ogier y Vincent Landais, mientras que Sami Pajari y Marko Salminen completaron un podio íntegramente de Toyota. Adrien Fourmaux y Alexandre Coria terminaron cuartos, por delante de Evans y Martin, mientras que Takamoto Katsuta y Jon Armstrong completaron la lista de los mejores clasificados en la categoría Rally1.

*Los resultados quedan sujetos a la confirmación de la FIA.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de WRC.com