Talleres y Belgrano no dividen, sino que engrandecen a Córdoba

FOTO: "El Matador" y "El Pirata" vuelven a verse las caras.

Por Jorge Parodi

Talleres y Belgrano se enfrentan a las 17 hs en el estadio Mario Alberto Kempes, en el viejo “Cható”.

Toda la ciudad y gran parte de la provincia se paralizan a la hora señalada para y por el clásico.

No se equivoquen: Talleres y Belgrano no dividen a Córdoba, no la separan.

Más bien la potencian, la engrandecen, la multiplican, la completan a pura pasión.

La T y la B tienen un ADN propio e inconfundible.

Es cierto que los colores, los barrios de origen Jardín y Alberdi y las historias, los distinguen y los diferencian.

Pero también hay cuestiones comunes que los unen, que tienen que ver con las costumbres, con la cultura y la geografía de nuestra docta mediterránea, de la Córdoba Nuestra, como titulaba su libro de cuarto grado el Maestro Damián Bustos.

Los hinchas de Talleres y de Belgrano comparten naturalmente un montón de cosas:

La chispa, el humor rápido y espontáneo.

El sonido de las campanas de la manzana jesuítica.

La Cañada trazada con calicanto, el infaltable fernet y la efervescencia de la población universitaria que llega a Córdoba desde cada rincón de nuestro país.

La tonada cantada y bailada con el cuarteto en la sangre.

La rebeldía incurable.

La Mona y los doctores.

La Universidad más antigua de la Argentina, usina de mentes ilustres y personajes notables.

La picardía activada para imaginar la cargada del lunes, después del clásico.

La precisión quirúrgica para colocarte el sobrenombre que te bautiza en el registro civil de la calle.

Talleres tiene al Daniel de los estadios, a la Wanora Romero, a la Rana Valencia, al Cachi Zelaya, Cholo Guiñazú, al Hacha Ludueña en el podio de la idolatría donde ser tallarín es un sentimiento sin fronteras.

Belgrano lo tiene al Luifa Artime, al Chiche Sosa, a la Chacha Villagra, al Juanca Olave, al Guille Farré, al Tito Cuellar, en la popular del corazón donde ser Pirata se siente más fuerte.

Ambos comparten a la Pepona José Omar Reinaldi y al Chupete Guerini, a los que el salvoconducto del talento les permitió brillar con las dos camisetas con más ovaciones que reproches.

Belgrano llega con el orgullo de ser el campeón vigente con jugadores hechos en casa como el Chino Zelarayán, el Emi Rigoni o el Mudo Vazquez.

Talleres, buscará la redención con un equipo en construcción que necesita emerger con un nuevo DT: Omar De Felippe, de una trayectoria impecable en el fútbol y que tiene por siempre el título de héroe, como ex combatiente de Malvinas.

Cuando Talleres y Belgrano están frente a frente cualquier análisis táctico-técnico de sabiondos y suicidas quedan de lado.

Tampoco sirven demasiado los antecedentes ni los favoritismos.

Desde las 17 hs, albiazules y celestes, la T y la B paralizan a toda la ciudad y a gran parte de la provincia.

No se equivoque: Talleres y Belgrano no dividen a Córdoba, no la separan, más bien la multiplican, la completan, la engrandecen a pura pasión.