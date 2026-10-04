Hallaron a un bebé muerto en un canal de riego en Tucumán: detuvieron a cuatro familiares

FOTO: El pequeño fue hallado en un canal de riego.

Un bebé de un año y cuatro meses fue encontrado sin vida en un canal de riego de Juan Bautista Alberdi, Tucumán, luego de un intenso operativo de búsqueda iniciado tras su desaparición durante la mañana del sábado.

La víctima fue identificada como Brandon Eliseo Rearte. Su cuerpo fue localizado a unos cinco kilómetros de su vivienda, en inmediaciones del barrio San Cayetano.

Tras el hallazgo, la Justicia dispuso la detención de cuatro familiares del pequeño: sus padres, un tío y una tía. La causa fue caratulada como muerte dudosa, mientras se intenta determinar qué ocurrió con el bebé.

La desaparición había generado un amplio despliegue en la zona, con la participación de efectivos de la Policía, bomberos, brigadas de rescate y vecinos, que se sumaron a la búsqueda del niño.

Luego de conocerse el desenlace, vecinos del sector se movilizaron y expresaron su preocupación y conmoción por lo ocurrido.

La investigación continúa para establecer las circunstancias en las que el bebé terminó en el canal de riego y determinar las responsabilidades correspondientes.

Informe de Gabriel Melián