En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

La Previa

de Talleres vs. Belgrano

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Amamos los Domingos Notas

Hallaron a un bebé muerto en un canal de riego en Tucumán: detuvieron a cuatro familiares

El niño, de un año y cuatro meses, fue encontrado sin vida en un canal de riego de Juan Bautista Alberdi. La causa fue caratulada como muerte de etiología dudosa. 

04/10/2026 | 13:29Redacción Cadena 3

Perspectiva Tucumán

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El pequeño fue hallado en un canal de riego.

FOTO: El pequeño fue hallado en un canal de riego.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Hallaron a un bebé muerto en un canal de riego en Tucumán: detuvieron a cuatro familiares

    Amamos los Domingos

    Episodios

Un bebé de un año y cuatro meses fue encontrado sin vida en un canal de riego de Juan Bautista Alberdi, Tucumán, luego de un intenso operativo de búsqueda iniciado tras su desaparición durante la mañana del sábado.

La víctima fue identificada como Brandon Eliseo Rearte. Su cuerpo fue localizado a unos cinco kilómetros de su vivienda, en inmediaciones del barrio San Cayetano.

Tras el hallazgo, la Justicia dispuso la detención de cuatro familiares del pequeño: sus padres, un tío y una tía. La causa fue caratulada como muerte dudosa, mientras se intenta determinar qué ocurrió con el bebé.

La desaparición había generado un amplio despliegue en la zona, con la participación de efectivos de la Policía, bomberos, brigadas de rescate y vecinos, que se sumaron a la búsqueda del niño.

Luego de conocerse el desenlace, vecinos del sector se movilizaron y expresaron su preocupación y conmoción por lo ocurrido.

La investigación continúa para establecer las circunstancias en las que el bebé terminó en el canal de riego y determinar las responsabilidades correspondientes.

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un bebé fue encontrado sin vida en un canal de riego.

¿Quién fue la víctima? El bebé fue identificado como Brandon Eliseo Rearte.

¿Cuándo sucedió? La desaparición ocurrió el sábado por la mañana y el cuerpo fue hallado posteriormente.

¿Dónde fue encontrado? En un canal de riego en Juan Bautista Alberdi, Tucumán.

¿Por qué se detuvieron a los familiares? Fueron detenidos en relación a la causa caratulada como muerte dudosa.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf