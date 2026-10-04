Incidentes en la Embajada de Brasil en Buenos Aires durante elecciones presidenciales

Este domingo, alrededor de mil brasileños que viven en Argentina se acercaron a la Embajada de Brasil en Buenos Aires para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales de su país. La jornada, sin embargo, estuvo marcada por momentos de tensión que culminaron en la detención de un hombre por parte de la Policía de la Ciudad.

Más de 11.000 brasileños estaban habilitados para votar en la sede diplomática, ubicada en Cerrito al 1300, en el barrio de Retiro. Durante el día, se registraron intercambios acalorados entre los simpatizantes de los principales candidatos presidenciales, Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro.

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Los incidentes comenzaron cuando un grupo de personas comenzó a agredirse verbalmente, expresando sus posturas políticas de manera vehemente. En medio de esta situación, la Policía detuvo a un ciudadano brasileño identificado como Emiliano Fuentes. Fuentes fue arrestado bajo los cargos de atentado y resistencia a la autoridad, tras intentar intervenir en un procedimiento policial que involucraba a un vendedor ambulante.

El conflicto se desató cuando Fuentes intentó defender al trabajador ambulante, lo que llevó a su detención. La jornada electoral, que prometía ser una manifestación de democracia y participación, se vio empañada por estos episodios de violencia y descontrol.