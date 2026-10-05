Flávio Bolsonaro tomó ventaja y dejó a Lula ante el desafío de escuchar

Por Carolina Amoroso

En Río de Janeiro, una de las cunas del bolsonarismo, el entusiasmo tiene una explicación que va más allá del resultado electoral: Flávio Bolsonaro consiguió acercarse a la Presidencia con una campaña que puso las preocupaciones cotidianas por delante de la confrontación ideológica. Luiz Inácio Lula da Silva, en cambio, llega al balotaje obligado a revisar una estrategia que no le alcanzó para conservar el primer lugar.

Fue casi la noche soñada para el candidato opositor. Le faltó ganar en primera vuelta, pero obtuvo el mayor porcentaje de votos y quedó mejor posicionado para la definición del 25 de octubre. "Estuvimos muy, pero muy cerca", sostuvo. La frase expresa tanto la oportunidad que dejó pasar como la confianza con la que encara lo que viene.

La ventaja de Flávio no se limita a haber terminado primero. También cuenta con un escenario favorable para buscar apoyos entre quienes eligieron a las candidaturas que quedaron relegadas. Son porcentajes pequeños, ahora decisivos, y las ideas que representan esos espacios parecen ofrecerle más posibilidades de captación que a Lula. Eso no convierte el balotaje en un trámite, pero sí marca una diferencia en el punto de partida.

El presidente perdió por poco. Sin embargo, para un mandatario que busca la reelección, quedar detrás de su principal adversario representa una señal de desgaste. Ni la estructura del Estado ni los anuncios de último momento fueron suficientes para evitarla.

Una de las claves está en el tono de las campañas. Lula planteó la elección como una disputa por la defensa de la democracia. Volvió a presentar la alternativa en términos extremos: de un lado, su proyecto; del otro, la barbarie o el abismo. El problema de insistir con ese planteo es que la reiteración puede quitarle fuerza incluso a una preocupación legítima.

Cuando cada elección se describe como una instancia definitiva entre la salvación y la catástrofe, parte del electorado empieza a preguntarse qué lugar ocupan sus necesidades concretas. El recurso pierde eficacia si quienes lo escuchan sienten que sus problemas siguen esperando. La advertencia puede terminar interpretándose como una forma de desplazar la discusión sobre la gestión.

Flávio leyó esa distancia y construyó una campaña propositiva, con una imagen más moderada que la de su padre, Jair Bolsonaro. Esa presentación le permitió evitar una discusión concentrada en las reivindicaciones ideológicas del bolsonarismo y ampliar su llegada más allá del votante conservador, liberal en lo económico.

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La moderación proyectada no demuestra, por sí sola, cómo sería un eventual gobierno. Sí parece haber funcionado como estrategia electoral: acercó al candidato a un electorado desilusionado, dentro del cual también aparecen antiguos votantes de Lula.

El presidente intentó responder en la recta final. Anunció un aumento de Bolsa Família y el fin del esquema laboral de seis días de trabajo por uno de descanso. Buscó recuperar así la atención del trabajador brasileño y del votante popular. El giro revela que las demandas estaban identificadas; el resultado abre la pregunta de si la respuesta llegó demasiado tarde.

El caso brasileño también se inscribe en una región donde los oficialismos encuentran dificultades para sostenerse. Colombia, Chile y Perú forman parte de ese escenario de retrocesos, con diferencias entre sus procesos. Uruguay, donde el espacio de Lacalle Pou perdió frente a la izquierda, introduce un matiz relevante: el malestar con quien gobierna no siempre empuja en la misma dirección ideológica.

La seguridad es el otro gran eje de lo que viene. Las victorias del bolsonarismo en gobernaciones clave tienen un valor particular porque buena parte de la gestión cotidiana de esa política depende de los estados, que cuentan con una fuerte autonomía.

Un eventual triunfo de Flávio podría, además, modificar el enfoque nacional frente al crimen organizado. La posibilidad de considerar terroristas a esas organizaciones supondría un cambio de marco político y conceptual: permitiría presentar el problema como una amenaza transnacional y abrir la discusión sobre otro tipo de respuestas.

Las referencias a la penetración del Primeiro Comando da Capital y del Comando Vermelho en Bolivia alimentan esa perspectiva. También conectan el debate brasileño con Estados Unidos y con la idea de una coordinación regional de seguridad bajo el denominado Escudo de las Américas. Se trata de una orientación posible, cuya aplicación dependerá del resultado electoral y de las decisiones posteriores.

Hasta el 25 de octubre, Lula deberá encontrar una respuesta para quienes dejaron de sentirse representados por su gobierno. Flávio tendrá que transformar su ventaja inicial en una mayoría. La primera vuelta dejó una señal política: la apelación a los grandes peligros pierde capacidad de convocatoria cuando no consigue responder, al mismo tiempo, a los problemas de todos los días.

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