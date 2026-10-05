Noruega propone prohibir temporalmente las gafas inteligentes por inquietudes sobre privacidad

Un viaje al parque. Un día en la playa. Una sesión de entrenamiento en el gimnasio. Estas son solo algunas de las actividades que se realizan en espacios públicos donde las gafas inteligentes pueden capturar imágenes, grabar conversaciones o transmitir videos en línea sin que las personas que están dentro del alcance de sus lentes y micrófonos sean conscientes de ello.

En este contexto, el gobierno de Noruega ha decidido actuar y propone que el Parlamento del país apruebe una prohibición temporal del uso de estas tecnologías en ciertos lugares. Esta medida surge como respuesta a la creciente preocupación en varios países por las nuevas tecnologías que están transformando la vida cotidiana.

Recientemente, algunos gobiernos han implementado restricciones en el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes. Sin embargo, un intento por regular el uso de gafas inteligentes se ha estancado en el mismo hogar de Silicon Valley. La semana pasada, el gobernador de California vetó una legislación que hubiera penalizado el uso de estas gafas para grabar a personas sin su consentimiento en lugares como vestuarios y consultorios médicos.

Por otro lado, Microsoft anunció hace un mes su intención de establecer normas de privacidad para su inteligencia artificial en las escuelas, en acuerdo con el segundo sindicato de docentes más grande de Estados Unidos.

El gobierno noruego ha señalado que la propuesta de prohibición temporal será presentada al Storting, el Parlamento noruego, "lo antes posible". Torgeir Micaelsen, ministro de Digitalización y Administración Pública, ha expresado su inquietud sobre la llegada de tecnologías que podrían capturar imágenes o grabar audio sin el conocimiento de las personas.

Una de las cuestiones centrales es establecer los límites de esta prohibición. Las autoridades noruegas consideran que la restricción podría aplicarse en lugares donde la privacidad es especialmente importante, como centros de salud o gimnasios que cuentan con vestuarios y duchas. También se contempla su aplicación en espacios donde se congregan niños, como escuelas, jardines de infancia, parques infantiles y clubes juveniles.

Sin embargo, la prohibición podría extenderse a conciertos, eventos deportivos, parques, playas, museos y centros comerciales. La idea de un veto temporal permitiría a las autoridades analizar el tema en profundidad y determinar qué tipos de dispositivos podrían verse afectados, así como fomentar un "debate informado" que podría llevar a una regulación permanente, según Micaelsen.

Es importante destacar que el gobierno noruego no propone una prohibición total de las gafas inteligentes ni de otras tecnologías integradas en accesorios personales. Se aclara que estos dispositivos seguirían permitiéndose en ciertas circunstancias y en espacios privados.

Además, el gobierno está considerando excepciones a la prohibición para grupos vulnerables, permitiendo que "usos socialmente beneficiosos" de las gafas inteligentes puedan ser autorizados en situaciones específicas.