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Rosario amaneció con una camiseta gigante de Messi frente al Monumento a la Bandera

Una intervención comercial fue montada durante la madrugada con el número 10 y un “gracias” en dorado, además de luces preparadas para un mapping audiovisual.

05/10/2026 | 08:27Redacción Cadena 3 Rosario

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    Audio. Rosario amaneció con una camiseta gigante de Messi frente al Monumento a la Bandera

    Cadena 3 Rosario

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Rosario amaneció este lunes con una camiseta gigante de la Selección Argentina instalada frente al Monumento Nacional a la Bandera, como parte de una acción comercial vinculada a Lionel Messi. La intervención fue montada durante la madrugada y cuenta con autorización de las autoridades del lugar.

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La camiseta está tendida en el piso, entre el mástil mayor y el inicio del Monumento. Tiene los colores celeste y blanco, el número 10 en dorado y la palabra "gracias". Además, fueron instaladas cuatro columnas de luces que serán utilizadas para realizar un mapping audiovisual relacionado con la historia de Messi en la Selección.

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El despliegue se realiza en la previa del partido de Argentina previsto para este martes, en una jornada que tendrá a Messi nuevamente con la camiseta nacional. Por su tamaño y ubicación, la imagen completa se aprecia especialmente desde puntos elevados, por lo que se espera que tenga una fuerte presencia en redes sociales.

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El vallado está limitado al espacio del Monumento y no afecta la circulación por avenida Belgrano ni por calle Córdoba. La zona cuenta con seguridad privada y presencia policial, mientras que las columnas de luces quedaron preparadas para la intervención audiovisual prevista sobre la camiseta.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué se instaló en Rosario? Una camiseta gigante de la Selección Argentina frente al Monumento Nacional a la Bandera.

¿Quién está vinculado a esta acción? La acción comercial está vinculada a Lionel Messi.

¿Cuándo se realizó la intervención? La intervención fue montada durante la madrugada de este lunes.

¿Dónde se encuentra la camiseta? La camiseta está entre el mástil mayor y el inicio del Monumento.

¿Por qué se realizó esta acción? Se realiza en la previa del partido de Argentina previsto para este martes.

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