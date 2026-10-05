Detenido un ladrón de motos en Lanús que publicaba sus robos en TikTok
Un joven de 23 años fue arrestado en Villa Caraza tras robar motos en Buenos Aires y subir las imágenes a TikTok. Contaba con 14 causas por delitos similares desde 2019.
FOTO: Detenido un ladrón de motos en Lanús que publicaba sus robos en TikTok
Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- Un hombre de 23 años fue arrestado en la localidad de Villa Caraza, partido de Lanús, tras ser identificado como el responsable de robar motos en la Ciudad de Buenos Aires y compartir las imágenes de los vehículos sustraídos en su cuenta de TikTok. El detenido, que ya tenía 14 antecedentes penales y un pedido de captura, fue localizado gracias a un trabajo de investigación realizado por la División Investigaciones Comunales 2.
Las autoridades informaron que el joven había sustraído dos motos en el barrio de Recoleta durante los meses de julio y agosto, utilizando métodos para violentar sus sistemas de arranque. Las imágenes de los robos fueron clave para su identificación, ya que el ladrón las subió a su perfil personal en la mencionada red social.
El análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad y el contenido de las redes sociales del implicado permitieron a la policía comprobar su participación en los delitos. Además, el joven contaba con un amplio historial delictivo, con causas abiertas desde 2019 por diversos delitos, incluidos robos, hurtos y tentativas de robo. La Justicia había emitido una orden de captura en agosto de este año, lo que facilitó su detención.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17, bajo la dirección de María Gloria Capanegra, fue el encargado de autorizar la detención del joven y su traslado a una dependencia de seguridad. Además, se dispuso el secuestro de su teléfono celular para continuar con la investigación de sus actividades delictivas.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido?
Un ladrón de 23 años con antecedentes penales fue arrestado en Lanús.
¿Qué delito cometió?
Sustrajo motos en Buenos Aires y las exhibió en TikTok.
¿Cuántas causas tiene?
El detenido cuenta con 14 causas por delitos desde 2019.
¿Dónde ocurrió la detención?
En la localidad de Villa Caraza, partido de Lanús.
¿Qué orden emitió la Justicia?
Se dictó una orden de captura y se autorizó su detención.
[Fuente: Noticias Argentinas]