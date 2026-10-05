FOTO: Detenido un ladrón de motos en Lanús que publicaba sus robos en TikTok

Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- Un hombre de 23 años fue arrestado en la localidad de Villa Caraza, partido de Lanús, tras ser identificado como el responsable de robar motos en la Ciudad de Buenos Aires y compartir las imágenes de los vehículos sustraídos en su cuenta de TikTok. El detenido, que ya tenía 14 antecedentes penales y un pedido de captura, fue localizado gracias a un trabajo de investigación realizado por la División Investigaciones Comunales 2.

Las autoridades informaron que el joven había sustraído dos motos en el barrio de Recoleta durante los meses de julio y agosto, utilizando métodos para violentar sus sistemas de arranque. Las imágenes de los robos fueron clave para su identificación, ya que el ladrón las subió a su perfil personal en la mencionada red social.

El análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad y el contenido de las redes sociales del implicado permitieron a la policía comprobar su participación en los delitos. Además, el joven contaba con un amplio historial delictivo, con causas abiertas desde 2019 por diversos delitos, incluidos robos, hurtos y tentativas de robo. La Justicia había emitido una orden de captura en agosto de este año, lo que facilitó su detención.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17, bajo la dirección de María Gloria Capanegra, fue el encargado de autorizar la detención del joven y su traslado a una dependencia de seguridad. Además, se dispuso el secuestro de su teléfono celular para continuar con la investigación de sus actividades delictivas.