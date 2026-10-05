"115 denuncias por robo en tres años": la desesperada realidad de un productor cítrico en Misiones

La impunidad y la desprotección acorralan al sector productivo en el extremo norte del país. Ricardo Ranger, un reconocido productor citrícola de la provincia de Misiones, rompió el silencio para visibilizar la dramática situación que vive a diario en su chacra, ubicada en la localidad de Puerto Amado, a tan solo 60 kilómetros de las Cataratas del Iguazú y en plena frontera con Paraguay.

En los últimos tres años y un mes, el agricultor acumula un récord insólito y desgastante: 115 denuncias policiales por robos reiterados. Naranjas, mandarinas, limones e incluso madera son blanco cotidiano de delincuentes que actúan a metros de la dependencia policial y a plena luz del día.

"En tres años, contando a partir del 5 de septiembre de 2023, nos robaron y tenemos 115 denuncias. Siempre son los mismos: roban y venden a mil pesos el kilo en la calle. Sabemos quiénes son, se denuncia, caen, la justicia los larga y siguen robando", afirmó Ranger con indignación.

La escala delictiva en la zona superó los límites del hurto de fruta y alcanzó niveles de extrema violencia. Según relató el productor, la inseguridad ha vuelto inalcanzable el trabajo en determinados sectores de sus 200 hectáreas, donde la proximidad con los ríos Paraná y Paraguay convierte al terreno en una "zona roja" de alto riesgo.

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"Guardia no podemos poner porque entran armados y le meten plomo a nuestros serenos, les disparan. Cuando la policía los agarró, los metió presos y la Justicia al otro día los largó", denunció el agricultor, remarcando la impunidad con la que operan los delincuentes en el pueblo.

Ranger explicó que la insólita cantidad de exposiciones judiciales fue un pedido explícito de las propias autoridades gubernamentales para dimensionar el problema. Sin embargo, los resultados no aparecieron: "Hace tres años y medio me vino a ver el ministro de Gobierno y me dijo que hiciera una denuncia cada vez que me robaban. Por eso llegamos a las 115. Perder tiempo en la comisaría no le gusta a nadie, pero ni a nivel nacional ni provincial tenemos seguridad; esto es tierra de nadie".

El impacto de esta crisis no solo compromete la continuidad de su negocio —que da trabajo a unas 10 familias de la zona—, sino que ya arrasó con casi toda la matriz citrícola de la región. Ranger es prácticamente el último productor del rubro que resiste en el área, donde muchos colegas decidieron volcarse a la forestación o a la yerba mate ante la imposibilidad de contener los saqueos.

A pesar de las pérdidas económicas y del constante peligro, la falta de alternativas lo obliga a no bajar los brazos. "No nos queda otra porque no sabemos hacer otra cosa. Tenemos que seguir luchando, aunque da la sensación de que a las autoridades les interesa muy poco lo que nos pasa", concluyó.