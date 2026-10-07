Dos prófugos capturados, diez detenidos y más de 290 actas en el operativo de la despedida de Messi

FOTO: Se labraron 296 actas en los tres anillos, siendo 104 de ellas por intentar ingresar sin entradas

La Policía de la Ciudad implementó anoche un operativo de seguridad en torno al estadio Monumental con motivo de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y como resultado hubo dos prófugos capturados, diez detenidos, uno de ellos por reventa de entradas, y más de 290 actas contravencionales.

El despliegue organizado en tres anillos de seguridad contó con el trabajo en conjunto de la Dirección de Eventos Masivos y del Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad.

Uno de los prófugos capturados fue por una causa por robo, con intervención del Juzgado Criminal y Correccional Número 25, a cargo de la doctora Vilma Palmaghini, Secretaría 161 del doctor Desimone, que dispuso la inmediata detención y traslado.

El segundo simpatizante con pedido de captura fue arrestado a requerimiento del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Mar del Plata, por comercialización de drogas.

Además, se labraron 296 actas en los tres anillos, siendo 104 de ellas por intentar ingresar sin entradas y 14 por derecho de admisión.

En cuanto a las diez detenciones, una fue por reventa de entradas y se produjo cuando personal policial vio que el sujeto acompañaba a una pareja indicándoles los lugares por donde ingresar al estadio, por lo cual los oficiales los interceptaron, contando la pareja que habían acordado entregarle 980 mil pesos una vez que entraran al Monumental.

Por disposición de la Fiscalía Contravencional y de Faltas 8, a cargo de Maximiliano Vence, se ordenó labrar el acta y el secuestro del dinero.

Las detenciones de los tres arrebatadores de 51, 27 y 18 años se produjeron en la plazoleta Udaondo, a unos doscientos metros del estadio. Los oficiales fueron informados de que en ese lugar había arrebatadores y pungas, por lo cual acudieron y vieron a tres hombres que iban y venían de un lado a otro, por lo cual los efectivos los interceptaron.

Uno de los sujetos llevaba una faja donde tenía documentación, tarjetas de crédito y débito y una credencial del Poder Judicial de uno de los damnificados.

Las otras detenciones se dieron por resistencia y atentado a la autoridad, falsificación de documento, robo y tentativa de robo, con intervenciones del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 25, de la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez y de la UFLA Norte.

Por otra parte, el lunes, un día antes del partido, y debido a una investigación iniciada de oficio el 29 de septiembre por la oferta de tickets en redes sociales con sobreprecios de hasta un 800% tras agotarse las localidades en la plataforma oficial, la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en una vivienda de Vicente López para combatir la reventa.

Durante el operativo, ordenado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 8, a cargo de Maximiliano Vence, los efectivos demoraron a una mujer y secuestraron una notebook, un teléfono celular, nueve entradas (siete de Belgrano Baja y dos de Platea Sívori Alta), una máquina contadora de billetes, 9.850.000 pesos y 56.300 dólares en efectivo.