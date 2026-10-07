FOTO: La Cumbre recibe la 3ª edición del torneo solidario de golf "Sumando para Ganar".

El La Cumbre Golf Club será el escenario de la tercera edición del Torneo Solidario de Golf "Sumando para Ganar", que se llevará a cabo el próximo viernes 9 de octubre en dicha localidad del departamento Punilla.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por el Rotary Club La Cumbre y la ONG "Creciendo en La Cumbre", con la colaboración de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba y el club anfitrión.

El objetivo central del certamen es la recaudación de fondos para fortalecer proyectos educativos, talleres formativos y espacios de contención social orientados a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad de la comunidad.

Lo recaudado por el Rotary Club La Cumbre se destinará al otorgamiento de becas secundarias, donación de materiales didácticos, capacitaciones docentes y la realización de la Expo Vocacional, un evento que convoca a más de 20 instituciones de nivel superior para orientar a más de 400 estudiantes de la región.

Por su parte, la ONG Creciendo en La Cumbre financiará talleres de alfabetización, computación, carpintería, música, actividades deportivas y la Colonia de Vacaciones del verano 2027.

Desde la organización destacaron que en sus ediciones anteriores el torneo logró convocar a más de 120 golfistas. Asimismo, se encuentra abierta la convocatoria para empresas e instituciones interesadas en sumarse como patrocinadores del evento deportivo y benéfico.