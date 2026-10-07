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Charly García se despide de Messi en el Monumental durante su último partido con la Selección

La leyenda del rock asistió al último partido del astro del fútbol con la Selección, luciendo la albiceleste diseñada en su honor.

07/10/2026 | 07:27Redacción Cadena 3

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Charly García en el Monumental.

FOTO: Charly García en el Monumental.

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Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- El icono del rock argentino Charly García estuvo presente en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, que tuvo lugar el martes en el Estadio Monumental, donde el capitán albiceleste jugó contra Benín.

Las cámaras del evento captaron al músico disfrutando del partido desde uno de los palcos, acompañado de seres queridos y vistiendo la nueva camiseta diseñada para la ocasión.

Al ser reconocido por los asistentes, el cantante recibió una ovación, como se puede apreciar en diversos videos compartidos en redes sociales. Antes del inicio del encuentro, se tomó fotos con fanáticos que se le acercaron en la entrada del estadio.

No es la primera vez que García asiste a un partido de la Selección, ni que manifiesta su admiración por el astro del fútbol; el músico también estuvo en el encuentro entre Argentina y Venezuela por las eliminatorias, que se disputó en el mismo estadio el 4 de septiembre de 2025, previo al Mundial 2026.

La emoción de García al conocer a Messi fue evidente, ya que esperó su salida del Monumental para saludarlo, como un fanático más. Messi se detuvo para estrechar su mano, un encuentro que quedó registrado en múltiples fotos y videos.

"Chau. Dios te bendiga", expresó García al saludar al ídolo del fútbol.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién asistió al partido?
Charly García estuvo presente en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

¿Cuándo se realizó el evento?
El evento tuvo lugar el 7 de octubre de 2026, durante el partido contra Benín.

¿Dónde se llevó a cabo?
El partido se celebró en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

¿Qué hizo Charly García en el partido?
García disfrutó del encuentro desde un palco y recibió ovaciones de los presentes.

¿Cómo se despidió García de Messi?
García le dijo a Messi: "Chau. Dios te bendiga" al saludarlo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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