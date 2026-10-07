Amenazas de Paula a Joaquín Levinton: "Vas a terminar como John Lennon"

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- Se han hecho públicos nuevos audios de Paula, la mujer que acusa al músico Joaquín Levinton de abuso sexual con acceso carnal. En estas grabaciones, Paula lo amenaza con denunciarlo y matarlo si continúa obstaculizando su contacto con él.

Las grabaciones, que forman parte de la causa que se investiga en la Justicia, han generado un gran revuelo, y se espera la presentación de testigos que hablarán a favor del cantante.

Los audios de Paula

En las últimas horas, han circulado al menos tres audios en los que Paula se dirige a Levinton de manera agresiva, exigiendo que conteste sus llamadas. De no hacerlo, ella amenazó con denunciarlo y "matarlo".

"Te juro que te voy a arruinar la vida, hijo de remil. Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos", se escucha en las grabaciones. "Vas a terminar como John Lennon, hijo de puta. Te voy a matar yo misma con mis propias manos", agrega en otra parte.

En otro audio, Paula le reclama por cómo él la ha tratado, aunque no menciona un acto de abuso: "Todas las cosas que me hiciste, con todas las personas que me bardeaste, que hablaste mal de mí, basura humana, te voy a matar con mis propias manos, hijo de puta".

La periodista Pía Shaw, en el programa Sálvese quien pueda, indicó que la Justicia ya está al tanto de estos audios. Además, a Paula se le ha negado el pedido de ser detenida como querellante en la causa, y se la citó para ratificar su denuncia, evitando así que se repita un episodio similar al de hace varios años.

Shaw también mencionó que un conocido de Levinton presenció cómo Paula se acercó a su casa "con un palo".

Levinton, por su parte, se limitó a comentar sobre los audios, dejando su defensa en manos de la Justicia: "Voy a defenderme primero por la denuncia que tengo ahora de esta mujer y luego veremos porque yo no la voy a atacar a ella. Primero lo primero, me defiendo de esto que todos ya sabemos y después veré qué acciones tomo".

El testimonio de Paula

En conversación con Yanina Latorre, Paula defendió su posición y expresó estar afectada por la exposición del caso: "Me duele todo el cuerpo, estoy como con temblores, estoy bastante llorona". Además, adelantó que se presentará a declarar: "Tengo la oportunidad para que se aclare todo lo que yo viví. Quiero que mi denuncia sea escuchada y que los hechos de que yo digo sean investigados".

Paula sostiene que su vida "cayó" desde que comenzó su relación con Levinton, a quien culpa de haberla introducido en el consumo de drogas: "Yo desde que lo conocí a él en 2015 era una persona totalmente normal, sana, tenía un novio, viajaba, hacía esto y lo otro. Yo lo conocí a él y mi vida fue en declive total".

Ella afirma que fue abusada bajo los efectos de la cocaína, y aunque reconoce que en los audios "se escucha lo peor de ella", también asegura que Levinton ha mostrado solo partes de la conversación: "Joaquín muestra chat que borra mensajes. Hasta hace poco yo le mensajeaba 'Che, nos vemos en la plaza'. Él borra los mensajes, muestra lo que quiere porque le conviene".

Paula admitió haber estado "muy sacada de quicio" desde que conoció a Levinton, afirmando que entró en una especie de demencia: "Yo estaba enamorada y hacía todo lo que él me decía". También agregó: "Me abusaba. Me filmaba en películas cinematográficas. Después, él las subía y con eso, él hacía que yo volara en las películas. Él lo hacía por diversión, pero él me estaba sacando toda la luz que yo tenía adentro".

Respecto al incidente donde supuestamente se acercó a la casa del artista con un palo, Paula aclara que eso es falso. "Yo ese día fui con un cuadro que le pinté yo a mano. Fui con un cuadro enmarcado y con un papel de regalo", finalizó.