FOTO: Rating: cuánto midieron MasterChef Celebrity, Es mi sueño y los demás programas del lunes feriado.

Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- El canal de la familia, Telefe, y su programa MasterChef Celebrity dominaron el rating del lunes feriado, aunque las cifras se mantuvieron por debajo de las alcanzadas en días anteriores.

Según datos proporcionados por la Agencia Noticias Argentinas y basados en las mediciones de Kantar IBOPE, el reality conducido por Wanda Nara logró picos de 12,8 puntos de rating a las 22:47. Con esto, se destacó en la noche, superando a su competencia directa por más de cinco puntos.

En esta emisión, el ciclo contó con la participación de Chapeaux, la nueva banda femenina surgida del reality Popstars. Durante el programa, los participantes fueron desafiados a preparar un plato libre que tuviera al pollo como ingrediente principal, ideal para una comida previa a un gran espectáculo.

Los concursantes que intentaron asegurar su lugar en el balcón y evitar la gala de eliminación fueron Pablo Giralt, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Mike Amigorena, Martín Campilongo, Rocío Robles, Luciana Geuna, Luckra, Gregorio Rossello y Pablo Migliore.

En el cierre de la gala, Mike Amigorena sorprendió al jurado con un elaborado plato de cuscús con pollo, lo que le permitió acceder al balcón.

¿Cómo le fue al resto de los canales?

En el segundo lugar, lejos del imbatible Telefe, se ubicó Es mi sueño en El Trece con 5,2 puntos, seguido por Bienvenidos a ganar de El Nueve con 1,5 puntos. La grilla se completó con BTV en América TV con 1,3 puntos y Se siente Argentina con 0,5 puntos.