Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- La aclamada banda californiana de metal alternativo, Faith No More, regresa a Argentina después de 12 años de su último recital en el país, ofreciendo un espectáculo imperdible que recorrerá los grandes éxitos de su carrera.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el concierto se llevará a cabo el 7 de noviembre de 2027 en el Estadio Ferro. Los boletos ya están a la venta y pueden adquirirse a través de entradauno.com, con la opción de pagar en hasta 6 cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito del Banco Ciudad.

Este esperado evento marca el regreso de Trey Spruance en la guitarra, junto a Mike Patton en la voz, Billy Gould en el bajo, Mike Bordin en la batería y Roddy Bottum en los teclados.

En una reciente entrevista con el podcast Rock Talk, Billy Gould destacó la importancia de regresar a los escenarios mientras los integrantes aún pueden interpretar sus temas con la energía y entrega que los caracteriza. "Nuestra música es muy física", comentó el bajista.

La discografía de Faith No More incluye álbumes icónicos como The Real Thing (1989) y Angel Dust (1992), que consolidaron su sonido al incorporar elementos de funk, hip-hop y experimentación al rock pesado. Estos trabajos les valieron nominaciones a los premios GRAMMY y ayudaron a establecer la influencia del quinteto en bandas como Korn, Slipknot y System Of A Down.

Con la producción de Fénix Entertainment Group, el espectáculo también contará con la presencia de Alice In Chains, una de las bandas más representativas del grunge de Seattle desde los años noventa, y Mastodon, que ha dejado su huella en el metal progresivo desde los años 2000.

La discografía de Alice In Chains incluye álbumes emblemáticos como Dirt (1992), que ha sido certificado cuádruple platino. Por su parte, Mastodon combina elementos de metal progresivo, destacándose con álbumes aclamados como Leviathan (2004), inspirado en la novela Moby Dick, así como Blood Mountain (2006) y Crack the Skye (2009).