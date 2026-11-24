FOTO: Justin Timberlake revela sus controversias en un documental: fecha de estreno y detalles

Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- El reconocido cantante Justin Timberlake protagonizará una serie documental que tocará los temas más controversiales de su carrera, desde su salto a la fama hasta su arresto por conducir ebrio en Los Hamptons, Nueva York.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se trata de una docuserie de cuatro entregas para Apple TV con fecha de estreno prevista para el 11 de diciembre, que promete mostrar imágenes inéditas de la vida de Timberlake.

El tráiler del proyecto ya vio la luz y generó expectativa tanto de sus fanáticos como de los amantes de la cultura pop.

El documental cuenta con la dirección de Fisher Stevens —responsable de títulos como 'Beckham' o 'The cove' y ganador de un Oscar—; y recorrerá sus tres décadas de música, desde sus inicios en televisión con Disney hasta su consagración como estrella mundial. También cuenta con testimonios exclusivos del entorno del artista, como el de la actriz Jessica Biel, su esposa.

Por lo que se puede apreciar en el tráiler, Justin irá a fondo con temas controversiales, como su polémica separación de la cantante Britney Spears, la presentación en el Super Bowl con Janet Jackson, su arresto por conducir ebrio, entre otros momentos.