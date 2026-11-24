Justin Timberlake revela sus controversias en un documental: fecha de estreno y detalles
El exlíder de NSYNC protagoniza una serie de cuatro capítulos en la que hablará sobre su camino a la fama, su relación fallida con Britney Spears y su reciente arresto por conducir ebrio.
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Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- El reconocido cantante Justin Timberlake protagonizará una serie documental que tocará los temas más controversiales de su carrera, desde su salto a la fama hasta su arresto por conducir ebrio en Los Hamptons, Nueva York.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se trata de una docuserie de cuatro entregas para Apple TV con fecha de estreno prevista para el 11 de diciembre, que promete mostrar imágenes inéditas de la vida de Timberlake.
El tráiler del proyecto ya vio la luz y generó expectativa tanto de sus fanáticos como de los amantes de la cultura pop.
El documental cuenta con la dirección de Fisher Stevens —responsable de títulos como 'Beckham' o 'The cove' y ganador de un Oscar—; y recorrerá sus tres décadas de música, desde sus inicios en televisión con Disney hasta su consagración como estrella mundial. También cuenta con testimonios exclusivos del entorno del artista, como el de la actriz Jessica Biel, su esposa.
Por lo que se puede apreciar en el tráiler, Justin irá a fondo con temas controversiales, como su polémica separación de la cantante Britney Spears, la presentación en el Super Bowl con Janet Jackson, su arresto por conducir ebrio, entre otros momentos.
Lectura rápida
¿Qué abordará el documental?
El documental tocará los temas más controversiales de la carrera de Justin Timberlake, incluyendo su fama y su arresto por conducir ebrio.
¿Cuántos episodios tendrá?
La serie constará de cuatro episodios que se emitirán en Apple TV.
¿Cuándo se estrena?
El estreno está programado para el 11 de diciembre.
¿Quién es el director?
El documental está dirigido por Fisher Stevens, conocido por su trabajo en Beckham y The Cove.
¿Qué temas controversiales se discutirán?
Se explorarán la separación de Britney Spears, la actuación en el Super Bowl y el arresto de Timberlake.
[Fuente: Noticias Argentinas]