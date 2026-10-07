Un perro fue derribado por una enorme piedra de granizo en Paraguay y el video se volvió viral

Un impactante episodio provocado por el severo temporal que afectó a Paraguay se volvió viral en las últimas horas a través de las redes sociales.

Durante la noche del pasado 3 de octubre, un pequeño perro fue derribado al suelo tras recibir el golpe directo de una piedra de granizo de gran tamaño en la cabeza en la ciudad de San Lorenzo, departamento Central.

El momento exacto del accidente quedó registrado por una cámara de seguridad de la vivienda. En las imágenes se observa cómo el animal, llamado "Buky", salía al patio junto a su dueño, Elías, en medio de la intensa tormenta, cuando una enorme bola de hielo cayó desde el cielo e impactó de lleno sobre el perro, dejándolo tendido de forma instantánea sobre el suelo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A pesar de la violencia del impacto y el dramático momento captado en video, la situación no pasó a mayores. Su dueño confirmó que la mascota se encuentra fuera de peligro, recuperada y que solo sufrió un mareo momentáneo a causa del golpe.

El registro audiovisual del hecho se viralizó rápidamente en plataformas digitales, generando la preocupación de miles de usuarios y reavivando las advertencias sobre los peligros de salir al exterior durante tormentas con caída de granizo de gran tamaño.

/Inicio Código Embebido/

Enorme granizo golpea a un perrito durante una tormenta en Paraguay Buky caminaba detrás de su dueño cuando una piedra de hielo lo golpeó directamente en la cabeza. https://t.co/YOgB2PwrrI https://t.co/af1P1QGfqI — Vivo Noticias (@VivoNoticiasMX) October 6, 2026

/Fin Código Embebido/