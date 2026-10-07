Falleció Maricarmen Abascal, símbolo de la crisis de vivienda en España
La mujer fue desahuciada de su piso en Madrid el 23 de septiembre y murió en un hospital tras no poder regresar a su vivienda.
07/10/2026 | 16:25Redacción Cadena 3
FOTO: Falleció Maricarmen Abascal.
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Maricarmen Abascal, de 87 años y convertida en uno de los rostros más reconocidos de la lucha por el derecho a la vivienda en España, murió este miércoles en Madrid, después de permanecer internada desde el desalojo de su vivienda, ocurrido el pasado 23 de septiembre.
Abascal fue desalojada de su piso y trasladada en camilla a un hospital, donde permaneció ingresada debido al fuerte deterioro físico y emocional que sufrió durante el proceso. Aunque en los últimos días se había alcanzado un acuerdo que, en principio, contemplaba su regreso a la vivienda, ese retorno finalmente no llegó a concretarse.
Su muerte volvió a colocar en el centro del debate la situación habitacional que atraviesa España y las dificultades que enfrentan miles de personas para acceder o conservar una vivienda.
El Sindicato de Inquilinos calificó el fallecimiento como un desenlace evitable y cuestionó el proceso que atravesó la mujer. La noticia provocó además reacciones de partidos políticos y organizaciones sociales, que expresaron su pesar y reivindicaron la necesidad de reforzar las políticas destinadas a garantizar el acceso a una vivienda.
El caso de Maricarmen Abascal se había convertido en un símbolo de la problemática habitacional. Su nombre incluso comenzó a asociarse con las medidas impulsadas para hacer frente al desequilibrio del mercado inmobiliario.
En ese contexto, los denominados “decretos Maricarmen” quedaron instalados en el debate público como referencia a las iniciativas destinadas a proteger a personas en situaciones de vulnerabilidad habitacional. Según se anunció, esas medidas buscarán avanzar hacia su aplicación durante la próxima legislatura.
La historia de Abascal trascendió así su situación personal y se transformó en una expresión de un conflicto más amplio: el acceso a la vivienda, los desalojos y la protección de los sectores más vulnerables frente a la presión del mercado inmobiliario.
Informe de Adrián Cragnolini
Lectura rápida
¿Quién fue Maricarmen Abascal?
Una mujer de 87 años, reconocida por su lucha por el derecho a la vivienda en España.
¿Cuándo murió?
El miércoles, tras permanecer internada desde el desahucio de su vivienda el 23 de septiembre.
¿Dónde ocurrió el desahucio?
En Madrid, donde vivía Abascal antes de ser desalojada.
¿Cómo se dio su situación?
Fue desalojada y trasladada a un hospital debido a su deterioro físico y emocional.
¿Por qué es relevante su muerte?
Reavivó el debate sobre la situación habitacional en España y la necesidad de políticas para garantizar el acceso a la vivienda.