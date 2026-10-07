Francia destinará 10 millones de barriles de diésel para frenar el aumento de precios

El primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu, comunicó hoy la decisión de liberar 10 millones de barriles de diésel de sus reservas estratégicas, buscando aliviar la presión que enfrenta el mercado de combustibles.

Estas reservas estarán disponibles para distribuidores en el país, y según las declaraciones de Lecornu, esta medida "mecánicamente reducirá los precios en la bomba" entre 12 y 18 céntimos de euro por litro de diésel. El primer ministro también mencionó que se firmará un decreto en los próximos días para facilitar esta operación, que se prevé tendrá una duración de tres meses.

Además, Lecornu solicitó a la compañía eléctrica estatal EDF que maximice su capacidad de producción con el fin de garantizar que el precio de la electricidad no se incremente este invierno.

Esta decisión se toma en un contexto de constantes aumentos en los precios de los combustibles, que han sido impulsados por el conflicto en Medio Oriente y las interrupciones en el tránsito por el estrecho de Ormuz, lo que ha incrementado la presión sobre los mercados energéticos.

Según el canal TF1, el precio promedio del diésel en Francia se encuentra en 2,35 euros por litro (equivalente a 2,63 dólares), mientras que la gasolina SP95-E10, la más consumida, está en 2,14 euros por litro (2,40 dólares).

La medida se inscribe en un esfuerzo más amplio: el G7, en conjunto con la Agencia Internacional de la Energía, anunció que liberará hasta 100 millones de barriles de diésel y otras reservas de petróleo en los próximos cuatro meses, según un comunicado emitido por el Palacio del Elíseo la semana pasada.