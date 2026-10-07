Los restos de Piero serán velados en Buenos Aires antes de su despedida en la Recoleta
El músico será velado este jueves en una sala de la Ciudad de Buenos Aires y sus restos serán trasladados el viernes al Cementerio de la Recoleta.
FOTO: Velatorio y cortejo de Piero: cuándo y dónde será la despedida del cantante.
Los restos del cantante y compositor Piero de Benedictis serán velados este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el viernes se llevará a cabo el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Recoleta.
El velatorio se realizará este jueves 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 20:00 en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O'Higgins 2842, en la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, el cortejo fúnebre partirá el viernes 9 de octubre a las 11:00 y se prevé que ingrese a las 11:30 al Cementerio de la Recoleta.
Piero falleció este miércoles a los 81 años, durante las primeras horas de la mañana, según comunicó su cuenta oficial. El artista había construido una trayectoria de más de cinco décadas y un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social.
Nacido en Italia en 1945, llegó a la Argentina junto a su familia cuando tenía tres años y desarrolló allí la mayor parte de su carrera. Junto al poeta José Tcherkaski creó canciones que trascendieron generaciones, entre ellas "Mi viejo", una de sus obras más reconocidas.
A lo largo de su carrera recibió, entre otras distinciones, un Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016.
Lectura rápida
¿Cuándo será el velatorio de Piero?
El velatorio se llevará a cabo el jueves 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 20:00.
¿Dónde se realizará el cortejo fúnebre?
El cortejo fúnebre partirá hacia el Cementerio de la Recoleta desde la Sala Velatoria Lázaro Costa.
¿A qué hora comenzará el cortejo fúnebre?
El cortejo fúnebre comenzará el viernes 9 de octubre a las 11:00.
¿Qué edad tenía Piero al fallecer?
Piero falleció a los 81 años, durante las primeras horas de la mañana del miércoles.
¿Qué reconocimientos recibió Piero?
Recibió un Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016.
[Fuente: Noticias Argentinas]