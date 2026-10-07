Los restos de Piero serán velados en Buenos Aires antes de su despedida en la Recoleta

FOTO: Velatorio y cortejo de Piero: cuándo y dónde será la despedida del cantante.

Los restos del cantante y compositor Piero de Benedictis serán velados este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el viernes se llevará a cabo el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Recoleta.

El velatorio se realizará este jueves 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 20:00 en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O'Higgins 2842, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el cortejo fúnebre partirá el viernes 9 de octubre a las 11:00 y se prevé que ingrese a las 11:30 al Cementerio de la Recoleta.

Piero falleció este miércoles a los 81 años, durante las primeras horas de la mañana, según comunicó su cuenta oficial. El artista había construido una trayectoria de más de cinco décadas y un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social.

Nacido en Italia en 1945, llegó a la Argentina junto a su familia cuando tenía tres años y desarrolló allí la mayor parte de su carrera. Junto al poeta José Tcherkaski creó canciones que trascendieron generaciones, entre ellas "Mi viejo", una de sus obras más reconocidas.

A lo largo de su carrera recibió, entre otras distinciones, un Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016.