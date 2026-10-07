Alejandro Mancuso enfrenta serias acusaciones por venta de licencias de entrenador en Brasil

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) - Alejandro Mancuso, quien fue jugador y asistente de Diego Maradona en la Selección argentina, se encuentra en el centro de una controversia tras ser acusado de comercializar licencias de entrenador fraudulentas, según una investigación realizada en Brasil.

Entre los compradores de estos diplomas, se mencionan a figuras destacadas como Roberto Carlos, Thiago Silva, Luiz Gustavo, Diego Lugano, Paolo Guerrero, Alex de Souza, Petkovic y Paulinho, entre otros.

La investigación, llevada a cabo por la periodista Joanna De Assis del medio UOL, ha generado un gran revuelo en Brasil, revelando que varios técnicos se habrían beneficiado al obtener una licencia sin haber completado los cursos requeridos.

Se acusa a Mancuso de ser el responsable de la venta de certificados de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), una de las entidades más importantes en la formación de entrenadores en Argentina. Según el informe, los certificados eran entregados en un plazo de diez días a cambio de 20 mil dólares.

Uno de los audios filtrados en UOL, supuestamente de Mancuso, resulta revelador: "Llegué a un acuerdo con nuestro presidente de la federación para que todos estos cracks que jugaron al fútbol tengan una forma de no hacer este curso online. Listo y se terminó. Son tipos que jugaron al fútbol toda la vida, ¿necesitan hacer tres años de curso online?"

El medio también presentó una imagen de Thiago Silva con un diploma de entrenador Pro de ATFA, que lleva la firma de Victorio Cocco. Sin embargo, se aclara que Cocco había dejado su cargo en la entidad en 2020.

En otro de los audios, Mancuso se defiende de las acusaciones y se describe como un mero "facilitador". "Me preguntan cómo se hace, cómo se consigue. Yo paso el contacto de la federación para que llamen directo. Yo no estoy en la federación, yo no soy parte de la federación", señala el ex jugador.

El descargo de ATFA tras el escándalo

La ATFA emitió un comunicado tras ser implicada en el escándalo que rodea a Alejandro Mancuso por la venta de licencias fraudulentas. En el comunicado, la entidad aclara que "no reconoce ninguna gestión que el Sr. Mancuso haya llevado a cabo o alegue haber realizado en nombre de la entidad".

Además, la ATFA enfatiza que Mancuso "no forma parte de la Junta Directiva, no ocupa ningún cargo de autoridad en la ATFA, no mantiene ningún vínculo contractual con la institución y no está autorizado para actuar en su nombre ni para representarla".

Por último, la entidad sostiene: "Por consiguiente, cualquier oferta, cobro o envío de documentación que haya podido realizar invocando a la ATFA es algo totalmente ajeno a esta institución".