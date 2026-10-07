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Copa Sudamericana: ya está el árbitro de la ida entre Boca y Vasco

Se trata del chileno Piero Maza, quien estará el próximo martes en la Bombonera.

07/10/2026 | 19:06Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Piero Maza

FOTO: Piero Maza

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Boca recibirá el próximo martes 13 de octubre a Vasco da Gama, en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026, y se conoció el juez para dicho encuentro a disputarse en La Bombonera.

El chileno Piero Maza será el encargado de impartir justicia en la ida entre el Xeneize y el equipo brasileño, desde las 21:30, donde ambos buscarán empezar bien la serie, con la mira puesta en la gran final.

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En tanto, José Cabero, también chileno, estará a cargo del VAR en ese partido, en una llave de semifinales del segundo torneo continental de clubes.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará? Se jugará la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Vasco da Gama.

¿Quién será el árbitro del encuentro? El árbitro será el chileno Piero Maza.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se llevará a cabo el martes 13 de octubre a las 21:30.

¿Dónde se disputará el encuentro? El encuentro se disputará en La Bombonera.

¿Quién estará a cargo del VAR? El VAR estará a cargo del chileno José Cabero.

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