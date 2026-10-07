Copa Sudamericana: ya está el árbitro de la ida entre Boca y Vasco

Boca recibirá el próximo martes 13 de octubre a Vasco da Gama, en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026, y se conoció el juez para dicho encuentro a disputarse en La Bombonera.

El chileno Piero Maza será el encargado de impartir justicia en la ida entre el Xeneize y el equipo brasileño, desde las 21:30, donde ambos buscarán empezar bien la serie, con la mira puesta en la gran final.

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En tanto, José Cabero, también chileno, estará a cargo del VAR en ese partido, en una llave de semifinales del segundo torneo continental de clubes.