Pablo Moyano criticó las internas del peronismo: "La derecha se ordena y nosotros peleamos"
El sindicalista sostuvo que el PJ debe superar sus “enfrentamientos internos” si pretende volver a constituirse en una alternativa política.
07/10/2026 | 15:17Redacción Cadena 3
FOTO: Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato de Camioneros. (Foto: NA)
El dirigente camionero Pablo Moyano cuestionó las disputas internas del peronismo y advirtió que mientras ese espacio opositor sigue enfrascado en sus diferencias internas "la derecha se ordena enseguida".
Moyano mencionó en ese marco a Sergio Massa, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, y sostuvo que el peronismo debe superar sus "enfrentamientos internos" si pretende volver a constituirse en una alternativa política.
“Las peleas internas, siempre vemos lo mismo: Sergio, Axel, Cristina y Máximo. Y si no salimos de esa encrucijada, estos tipos siguen avanzando”, afirmó el dirigente en declaraciones radiales.
Moyano puso como ejemplo la situación política de Brasil y consideró que la dirigencia opositora debería observar con atención lo ocurrido allí para entender el escenario regional.
"Si nosotros no vemos la realidad de lo que pasó en Brasil y lo que está pasando en el día a día, lamentablemente no será Milei candidato, pero la derecha vos sabés que se ordena enseguida", sostuvo.
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El dirigente camionero planteó además que los sectores de derecha pueden reorganizarse rápidamente en torno de otra candidatura, incluso si el presidente Javier Milei no fuera quien encabezara la oferta electoral. En contraste, criticó que el peronismo continúe discutiendo espacios de poder y cargos legislativos.
"Nosotros seguimos peleándonos por un diputado más, por dos diputados, por tres senadores, y no vemos lo que está pasando en el país", afirmó.
Las declaraciones se inscriben en una serie de críticas que Moyano viene realizando hacia la interna del PJ, ya que en intervenciones anteriores también había reclamado que los principales dirigentes del peronismo dejen de lado sus diferencias y alcancen un acuerdo político.
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Lectura rápida
¿Quién cuestionó las disputas internas del peronismo?
El dirigente camionero Pablo Moyano.
¿A quiénes mencionó Moyano en sus declaraciones?
A Sergio Massa, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner.
¿Qué comparativa hizo Moyano para ilustrar su punto?
Comparó la situación política del peronismo con la de Brasil.
¿Qué advirtió sobre la derecha?
Que puede reorganizarse rápidamente, incluso sin Milei como candidato.
¿Cuál es la crítica principal de Moyano hacia el peronismo?
Que sigue discutiendo espacios de poder y no se enfoca en la realidad del país.