FOTO: La fiscal Nocerez citará a Arizaga tras su encuentro con Moyano en Madrid

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- La fiscal Florencia Nocerez tiene la intención de citar a Candela Arizaga tras hacerse público un encuentro con su expareja, Facundo Moyano, en Madrid, a pesar de que existía una orden de restricción sobre el sindicalista. Este episodio se suma a un reciente escándalo mediático que ambos protagonizaron.

Facundo Moyano enfrenta acusaciones por 'lesiones leves y privación ilegítima de la libertad', en el marco de un caso de violencia de género. Sin embargo, su viaje a la capital española para ver a Arizaga generó sorpresa e indignación entre las autoridades judiciales, especialmente tras la difusión de imágenes del encuentro.

Según lo informado por el diario La Nación, la fiscal Nocerez desea entrevistarse con Candela Arizaga a su regreso de Europa y ha intentado contactarla en las últimas horas para aclarar la situación.

Moyano fue detenido el 4 de agosto después de un confuso incidente en el que Arizaga salió corriendo de un edificio en el barrio de Belgrano, visiblemente desorientada. Aunque fue liberado, Arizaga ha manifestado su deseo de retomar la relación, incluso estuvieron juntos en Disney París.

Además, Nocerez investiga si Moyano incurrió en el delito de desobediencia, no por su encuentro en Madrid, sino por otro supuesto acercamiento en un apart hotel del barrio de Monserrat, que ocurrió después de que se dictara la orden de restricción.

Durante las declaraciones, todos los testigos, incluyendo una empleada de Moyano y vecinos del edificio, coincidieron en que la relación entre ambos era normal.