Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 8 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de light rain, con una temperatura actual de 22° y una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 78%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 2.57 m/s desde el norte.

El clima hoy jueves 8 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 24°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con una humedad que se mantendrá alta. La visibilidad será buena, y el viento seguirá soplando de manera suave.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se prevén temperaturas mínimas que oscilarán entre 13° y 15°, y máximas que alcanzarán hasta 23°. Se esperan lluvias ligeras y moderadas, especialmente el viernes y el sábado, con un clima más estable hacia el inicio de la próxima semana.