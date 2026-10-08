Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre, el clima en Mendoza se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras y temperaturas frescas. La mínima se registrará en 10° y la máxima alcanzará los 14°. La humedad será del 74%, lo que generará una sensación térmica de 13°.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de light rain, con una temperatura actual de 13°. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el sureste, a 130°. La presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa.

Durante el día, se espera que las lluvias continúen, lo que podría afectar actividades al aire libre. La combinación de la humedad y las temperaturas frescas puede resultar en un clima algo incómodo para quienes no estén preparados.

Para los próximos días, el pronóstico indica un clima variable. El viernes 9 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima de 12°, con lluvias moderadas. El sábado 10 de octubre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 16°, con cielos nublados. El domingo 11 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 20°, con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 12 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 18°, con lluvias moderadas.