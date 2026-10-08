En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre, Mendoza presenta un clima fresco con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 10° y 14°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 74%.

08/10/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Mendoza: lluvias ligeras y temperaturas frescas para el jueves

FOTO: Clima en Mendoza: lluvias ligeras y temperaturas frescas para el jueves

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Este jueves 8 de octubre, el clima en Mendoza se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras y temperaturas frescas. La mínima se registrará en 10° y la máxima alcanzará los 14°. La humedad será del 74%, lo que generará una sensación térmica de 13°.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de light rain, con una temperatura actual de 13°. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el sureste, a 130°. La presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa.

Durante el día, se espera que las lluvias continúen, lo que podría afectar actividades al aire libre. La combinación de la humedad y las temperaturas frescas puede resultar en un clima algo incómodo para quienes no estén preparados.

Para los próximos días, el pronóstico indica un clima variable. El viernes 9 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima de 12°, con lluvias moderadas. El sábado 10 de octubre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 16°, con cielos nublados. El domingo 11 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 20°, con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 12 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 18°, con lluvias moderadas.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf