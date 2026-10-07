Falleció Piero De Benedictis, un ícono de la música argentina a los 81 años

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- La música latinoamericana se encuentra de luto tras el fallecimiento de Piero De Benedictis, el destacado cantautor argentino, quien dejó una huella imborrable en la industria musical a los 81 años. Reconocido por sus emblemáticas canciones como "Mi Viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", Piero alcanzó un reconocimiento internacional a lo largo de su extensa carrera en Argentina.

El deceso del músico ocurrió en la mañana de este miércoles en el Hospital Italiano, donde había sido internado durante varios días. Fuentes cercanas a la familia indicaron que el artista se encontraba "muy grave" antes de su fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa exacta de la muerte del querido artista. En abril de 2023, Piero había enfrentado una grave situación de salud que lo llevó a cancelar una gira internacional en Ecuador, donde tenía localidades agotadas. En esa ocasión, sufrió de neumonía y una infección respiratoria, lo que lo obligó a permanecer en observación médica por más de 96 horas.

A pesar de ese episodio preocupante, el artista había mostrado señales de mejoría, y los médicos habían compartido un pronóstico optimista respecto a su recuperación.

La familia de Piero emitió un comunicado en el que confirmaron la dolorosa noticia: "Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años". En el mensaje, resaltaron: "Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando. Su familia y amigos agradecemos los saludos".