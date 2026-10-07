Perú repatria 342 bienes culturales desde Alemania, Argentina y otros países

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- Perú ha conseguido la repatriación de un total de 342 bienes culturales desde seis naciones, como parte de su compromiso para la recuperación y salvaguarda de su patrimonio nacional, según informó el Gobierno en un comunicado oficial.

El acto de formalización de la entrega se llevó a cabo en el Palacio de Torre Tagle de Lima, con la presencia del ministro de Cultura, Alberto Beingolea, quien destacó la importancia de esta iniciativa. Las piezas han sido recuperadas de Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.

En la ceremonia, el canciller peruano, Carlos Espá, subrayó que la restitución de estos bienes históricos fue posible gracias a la colaboración entre diversos organismos nacionales e internacionales que participaron en el proceso.

"Este importante logro ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la cancillería, nuestras misiones en el exterior, el Ministerio de Cultura, las autoridades e instituciones de los países involucrados, así como con la decisión de ciudadanos que mediante devoluciones voluntarias han contribuido a que estos bienes retornen como es debido a nuestro país", afirmó.

Entre los objetos recuperados se encuentran documentos, obras histórico-artísticas, piezas arqueológicas, cerámicos y textiles prehispánicos. Destacan especialmente la pintura monumental titulada "El tránsito de San José" y el manuscrito "El Arte Antiguo Peruano" del Museo Nacional.

Las autoridades resaltaron el valor excepcional del manuscrito para el patrimonio documental del país andino, destacando la calidad de sus acuarelas y su influencia histórica en el estudio y difusión del arte prehispánico peruano.

El canciller también mencionó que esta entrega representa la "más numerosa" realizada en lo que va del presente año, enfatizando que el valor principal de las piezas repatriadas radica en su significado histórico para la memoria nacional.

Además, la autoridad resaltó que estas acciones son cruciales para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, un delito que representa una grave amenaza para el patrimonio y que está vinculado a organizaciones criminales transnacionales.