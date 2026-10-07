Mastantuono se incomoda al hablar de la camiseta 10 tras la despedida de Messi

FOTO: Mastantuono no ocultó su indignación ante la pregunta de la prensa.

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) - Franco Mastantuono expresó su incomodidad al ser preguntado si la camiseta número 10 de la Selección argentina debía ser utilizada por él o por Nico Paz, tras la salida de Lionel Messi. "Yo juego al fútbol, no me preocupo por eso", afirmó el delantero de la Fiorentina.

Durante una entrevista en el aeropuerto de Ezeiza, mientras se preparaba para regresar a Europa y unirse a su club, Mastantuono optó por eludir una pregunta que inquieta a muchos hinchas de la Selección en este momento.

El periodista insistió: "Imagino que te interesa, que es algo que te gustaría". En respuesta, el exjugador de River dijo: "Sí, es la que usaba Messi. Pero no, no es importante ahora".

Visiblemente fastidiado por la insistencia, Mastantuono remarcó que su enfoque está en "volver y jugar" con la Fiorentina. Al final, también compartió sus sentimientos sobre el partido despedida de Messi: "Ayer fue muy emotivo, fue muy emocionante para todos. Que sea su último partido con la selección fue duro pero a la vez muy lindo".