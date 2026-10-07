El video de la emoción de Messi rumbo al Monumental que publicó Lisandro Martínez

El defensor central y figura del Manchester United, Lisandro Martínez, rindió homenaje a Lionel Messi en un emotivo posteo en sus redes sociales, donde destacó: "Se nos va el más grande".

La despedida de Messi de la Selección argentina tuvo lugar el pasado martes, en un amistoso donde el equipo nacional se impuso 3-0 a Benín. Este evento dejó una huella imborrable en los aficionados que se dieron cita en el estadio Monumental, acompañando al ídolo en su último encuentro con la celeste y blanca.

Martínez, al igual que muchos otros, se unió a las muestras de cariño hacia el astro argentino en su cuenta de Instagram. En un carrusel de imágenes y videos, el primer clip muestra a un emocionado Messi, sentado en el micro que se dirigía al estadio, mientras suena la canción "No es mi despedida" de Gilda. Entre lágrimas, saludaba a los hinchas que lo aclamaban por las calles de Núñez.

/Inicio Código Embebido/

https://t.co/0fx8Fzq9Xm — seguir a @juegosimple__ (@jsvideos_) October 7, 2026

/Fin Código Embebido/

El video fue acompañado por varias fotos de Lisandro Martínez junto a Messi, y un mensaje conmovedor donde expresa su admiración por haber compartido momentos con el mejor deportista de la historia: "Qué privilegio fue haber compartido con el mejor deportista de toda la historia".

Finalmente, el defensor dejó en claro su cariño hacia el ídolo argentino: "Se nos va el más grande, te vamos a extrañar toda la vida, Leo. ¡Te quiero con todo mi corazón!"

Lionel Messi puso fin a su trayectoria con la Selección argentina el 6 de octubre, en un amistoso internacional en el estadio Monumental, enfrentando a Benín.

Numerosas figuras del fútbol también le hicieron llegar sus mensajes de despedida, entre ellos el reconocido astro portugués Cristiano Ronaldo, quien valoró públicamente los logros de Messi con su selección.