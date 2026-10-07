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El video de la emoción de Messi rumbo al Monumental que publicó Lisandro Martínez

El defensor del Manchester United dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi tras su último partido con la selección argentina, donde se despidió ante Benín en el Monumental.

07/10/2026 | 18:36Redacción Cadena 3

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Lisandro Martínez despidió a Lionel Messi en sus redes.

FOTO: Lisandro Martínez despidió a Lionel Messi en sus redes.

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El defensor central y figura del Manchester United, Lisandro Martínez, rindió homenaje a Lionel Messi en un emotivo posteo en sus redes sociales, donde destacó: "Se nos va el más grande".

La despedida de Messi de la Selección argentina tuvo lugar el pasado martes, en un amistoso donde el equipo nacional se impuso 3-0 a Benín. Este evento dejó una huella imborrable en los aficionados que se dieron cita en el estadio Monumental, acompañando al ídolo en su último encuentro con la celeste y blanca.

Martínez, al igual que muchos otros, se unió a las muestras de cariño hacia el astro argentino en su cuenta de Instagram. En un carrusel de imágenes y videos, el primer clip muestra a un emocionado Messi, sentado en el micro que se dirigía al estadio, mientras suena la canción "No es mi despedida" de Gilda. Entre lágrimas, saludaba a los hinchas que lo aclamaban por las calles de Núñez.

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El video fue acompañado por varias fotos de Lisandro Martínez junto a Messi, y un mensaje conmovedor donde expresa su admiración por haber compartido momentos con el mejor deportista de la historia: "Qué privilegio fue haber compartido con el mejor deportista de toda la historia".

Finalmente, el defensor dejó en claro su cariño hacia el ídolo argentino: "Se nos va el más grande, te vamos a extrañar toda la vida, Leo. ¡Te quiero con todo mi corazón!"

Lionel Messi puso fin a su trayectoria con la Selección argentina el 6 de octubre, en un amistoso internacional en el estadio Monumental, enfrentando a Benín.

Numerosas figuras del fútbol también le hicieron llegar sus mensajes de despedida, entre ellos el reconocido astro portugués Cristiano Ronaldo, quien valoró públicamente los logros de Messi con su selección.

Lectura rápida

¿Quién homenajeó a Messi?
Lisandro Martínez, defensor del Manchester United, le dedicó un emotivo posteo en redes.

¿Cuándo fue la despedida de Messi?
La despedida de Messi se realizó el 6 de octubre durante un amistoso contra Benín.

¿Dónde se llevó a cabo el último partido de Messi?
El encuentro tuvo lugar en el estadio Monumental de Buenos Aires.

¿Qué mensaje compartió Martínez?
Martínez expresó: "Se nos va el más grande, te vamos a extrañar toda la vida, Leo".

¿Qué otras personalidades se manifestaron?
Cristiano Ronaldo también envió un mensaje de despedida a Messi, reconociendo sus logros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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