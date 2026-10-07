Consejos para eliminar manchas de sangre de la ropa de forma efectiva

Las manchas de sangre, ya sea por un accidente inesperado o una herida menor, pueden dejar marcas preocupantes en la ropa. Sin embargo, los expertos del Good Housekeeping Institute Home Care and Cleaning Lab ofrecen consejos prácticos para eliminar estas manchas de manera efectiva.

Como ocurre con la mayoría de las manchas, es más fácil removerlas cuando son frescas. Si la mancha no se ha secado, se recomienda enjuagarla rápidamente con agua fría. Pero si la sangre ya se ha secado en esa camisa favorita o en esos jeans, no hay razón para desesperarse. Con los productos adecuados y un poco de paciencia, es posible eliminar incluso las manchas más resistentes.

Un consejo crucial de los expertos es evitar el uso de agua caliente, ya que esto puede hacer que la mancha se fije y sea mucho más difícil de quitar. En general, se aconseja lavar las prendas en agua fría, ya que es más suave para las telas delicadas y no provoca desvanecimiento o encogimiento.

A continuación, se detallan los pasos para eliminar las manchas de sangre de la ropa, los métodos que se deben evitar y otros consejos para restaurar tus prendas. Si también encontraste manchas de sangre en tus sábanas, consulta nuestra guía específica para ese tipo de manchas.

Cómo quitar sangre fresca de la ropa

Las manchas de sangre son más fáciles de eliminar cuando son recientes. Los pasos a seguir son aplicables a la mayoría de los tejidos resistentes al color, incluyendo jeans y camisetas de algodón blanco, y también funcionan bien para las sábanas. Tan pronto como se note sangre en la ropa, se debe acudir al botiquín y a la lavandería para reunir los suministros necesarios y seguir estos pasos:

Lo que necesitarás:

Jabón en barra

Peróxido de hidrógeno

Blanqueador seguro para telas

Pretratante de lavandería

Detergente líquido para lavandería que contenga enzimas

Instrucciones:

Empapa la mancha en agua fría lo antes posible. Si la mancha es muy fresca, colócala bajo agua fría corriente y trata de eliminar la mayor cantidad de sangre posible. Aplica peróxido de hidrógeno o frota jabón en barra sobre la mancha. Se debe aplicar el peróxido de hidrógeno en un paño y luego usarlo para absorber la mancha. Para manchas muy grandes, y solo si la tela es resistente al color, se puede aplicar el peróxido de hidrógeno directamente sobre la mancha o sumergirla en un pequeño recipiente con peróxido. Frota la prenda manchada a mano con jabón en barra en agua fría. Aplica un pretratante de lavandería o frota un detergente líquido que contenga enzimas. Lava la prenda en agua tibia con un blanqueador seguro para telas. Si la prenda no puede tolerar blanqueador a base de cloro o blanqueador sin cloro, se puede probar un quitamanchas como Carbona Stain Devils #4. Siempre se debe realizar una prueba en una pequeña parte de la prenda antes de aplicar nuevos productos. Si la mancha persiste, repite los pasos anteriores. No se debe colocar la prenda en la secadora hasta que la mancha haya desaparecido completamente.

Cómo quitar sangre seca de la ropa

Esperar para quitar una mancha de sangre no significa necesariamente que sea permanente. Con un poco de paciencia y un quitamanchas eficaz, se pueden seguir estos pasos:

Lo que necesitarás:

Remojo para manchas de lavandería

Jabón en barra

Blanqueador seguro para telas

Detergente líquido para lavandería que contenga enzimas

Amoniaco

Pretratante de lavandería

Instrucciones:

Pre-remoja la prenda. Prepara una mezcla de agua fría y una o dos cucharaditas de detergente líquido para lavandería o un producto quitamanchas como Carbona Oxy Powered Laundry Soaker. Deja que la prenda se remoje en la mezcla durante varias horas o toda la noche. Pretrata con un quitamanchas de lavandería o frota la mancha con jabón en barra. Luego, lava en agua tibia con blanqueador seguro para telas. Si eso no funciona, repite el paso de pre-remojado. Remoja por un período más prolongado, o mezcla un cuarto de agua con una cucharadita de detergente para lavandería y una cucharada de amoniaco y deja que la prenda se remoje en la solución. (Esto puede llevar varias horas, dependiendo de la gravedad de la mancha). Pretrata la mancha y lava la prenda.

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