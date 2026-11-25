Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con nubes rotas, la temperatura actual es de 21°. La sensación térmica es de 21°, con una humedad del 75%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 1.79 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se sitúa en 1012 hPa.

El clima hoy miércoles 25 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 33°. Las condiciones del viento serán suaves, con una velocidad que podría alcanzar hasta 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. No se prevén lluvias, y la visibilidad se mantendrá óptima durante todo el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán de la siguiente manera: el jueves 26 de noviembre, mínima de 15° y máxima de 33°, con cielo poco nublado. El viernes 27 de noviembre, mínima de 20° y máxima de 31°, con cielo cubierto. El sábado 28 de noviembre, mínima de 16° y máxima de 34°, con cielo despejado. El domingo 29 de noviembre, mínima de 18° y máxima de 36°, con cielo despejado. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, mínima de 21° y máxima de 37°, con cielo cubierto.