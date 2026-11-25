Un equipo de investigadores de IBM y la Universidad de Chicago logró un avance significativo en el campo de la computación cuántica al completar un cálculo extremadamente complejo en tan solo 15 minutos. Este logro se produce en un momento en que los métodos convencionales de computación enfrentarían tiempos de procesamiento prohibitivos para tareas similares. Más allá de la rapidez, lo más notable es que los científicos pudieron establecer una confianza estadística en la precisión de los resultados, superando así uno de los mayores desafíos en el ámbito de la computación cuántica.

Este avance se enmarca dentro de lo que se conoce como ventaja cuántica, un concepto que se refiere a la capacidad de una computadora cuántica para realizar tareas computacionales que están más allá de las capacidades prácticas de las computadoras clásicas. En su nuevo artículo titulado "Sampling hard circuits with verifiably high fidelity", los investigadores demostraron que se pueden cumplir simultáneamente los objetivos de rapidez y confiabilidad en los resultados utilizando un diseño innovador para circuitos cuánticos codificados. Este experimento representa una de las demostraciones más grandes de la computación cuántica lógica hasta la fecha, y los circuitos y resultados experimentales han sido puestos a disposición del público a través del Quantum Advantage Tracker.

Resolviendo el problema de verificación en la computación cuántica

A diferencia de las computadoras convencionales, que procesan información mediante bits que representan cero o uno, las computadoras cuánticas utilizan qubits, que pueden existir en combinaciones de ambos estados y entrelazarse a través de un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico. Estas propiedades permiten a las computadoras cuánticas abordar ciertos problemas computacionales de maneras fundamentalmente diferentes.

Durante años, los científicos han evaluado las capacidades de las computadoras cuánticas utilizando un estándar llamado muestreo de circuitos aleatorios (RCS). Esta técnica implica ejecutar una serie de operaciones cuánticas seleccionadas al azar y generar muestras de una distribución de probabilidad compleja. Sin embargo, a medida que los circuitos crecen en tamaño y complejidad, reproducir su salida con una computadora clásica se vuelve cada vez más difícil.

No obstante, este enfoque presenta un dilema fundamental: si un cálculo es demasiado difícil de reproducir para una computadora clásica, ¿cómo pueden los investigadores establecer que la computadora cuántica lo realizó correctamente?

A medida que la complejidad computacional aumenta, verificar los resultados de manera independiente se vuelve cada vez más difícil y, eventualmente, impracticable sin hacer suposiciones fuertes sobre la precisión del hardware cuántico. Para superar este problema, el equipo de IBM y la Universidad de Chicago desarrolló una alternativa más estructurada al muestreo de circuitos aleatorios. Los investigadores demostraron matemáticamente que su enfoque preserva los mismos criterios de dificultad computacional que el RCS convencional, al tiempo que introduce una estructura que permite detectar errores durante el cálculo.

El profesor asociado Bill Fefferman de la Universidad de Chicago comentó: "La verificación sigue siendo uno de los mayores desafíos para establecer firmemente la ventaja cuántica experimental. Este experimento desarrolla técnicas para caracterizar mejor la fidelidad de los estados cuánticos difíciles bajo ruido, aumentando la confianza de que la computadora cuántica está resolviendo un problema computacionalmente difícil".

70 qubits lógicos y tasas de error diez veces menores

Uno de los mayores desafíos en la construcción de computadoras cuánticas poderosas es su extraordinaria sensibilidad a los errores. La información cuántica puede verse interrumpida por perturbaciones ambientales, imperfecciones en el hardware y inexactitudes en las operaciones utilizadas para manipular qubits. A medida que los cálculos se vuelven más largos y complejos, estos errores pueden acumularse y socavar la fiabilidad de los resultados.

La corrección de errores cuánticos aborda esta debilidad mediante la codificación de información cuántica en múltiples qubits físicos para crear unidades más confiables conocidas como qubits lógicos. Este enfoque permite identificar ciertos errores y, dependiendo de la técnica, corregirlos o tenerlos en cuenta sin destruir la información cuántica subyacente.

En una de las demostraciones más grandes de corrección de errores cuánticos, los investigadores realizaron cálculos utilizando 70 qubits lógicos protegidos. El experimento involucró 2,415 operaciones lógicas de dos qubits y 468 puertas lógicas "T". Las puertas cuánticas son las operaciones fundamentales que manipulan la información cuántica, de manera similar a las puertas lógicas en las computadoras convencionales. Las puertas de dos qubits permiten que los qubits interactúen, mientras que las puertas "T" habilitan tipos adicionales de operaciones cuánticas necesarias para la computación cuántica universal. Juntas, estas cantidades de puertas ilustran la considerable complejidad del experimento.

Al codificar los circuitos cuánticos, los investigadores lograron tasas de error lógicas efectivas diez veces más bajas que las tasas de error físicas subyacentes. Esta reducción sustancial permitió a la computadora cuántica mantener una fidelidad notablemente alta, una medida de cuán cerca se encuentra el estado cuántico real del estado previsto, a pesar de realizar miles de operaciones complejas.

Una nueva era de ventaja cuántica

El director de IBM Research, Jay Gambetta, afirmó: "Ahora estamos firmemente en la era de la ventaja cuántica. Hemos demostrado una computación cuántica más allá del alcance práctico de las computadoras clásicas que establece, con confianza estadística, un límite inferior sobre cuán fielmente se ejecutó. Este hito brinda a científicos, desarrolladores y empresas una nueva base para confiar en las computadoras cuánticas a medida que escalan problemas que van mucho más allá de lo que podemos lograr clásicamente".

Los investigadores descubrieron que muchas de las técnicas de simulación clásica líderes requerirían períodos imprácticamente largos para reproducir el cálculo. La computadora cuántica de IBM, en comparación, logró la tarea en aproximadamente 15 minutos. Aunque el experimento se diseñó para demostrar la ventaja cuántica en lugar de resolver un problema del mundo real inmediato, aborda dos requisitos esenciales para hacer que la computación cuántica a gran escala sea práctica: controlar errores y establecer confianza en los resultados computacionales.

Al demostrar ambas capacidades en un cálculo que está más allá del alcance práctico de los métodos clásicos líderes, los investigadores han dado un paso significativo hacia un futuro en el que las computadoras cuánticas podrían abordar de manera confiable problemas científicos e industriales que actualmente están fuera de alcance.