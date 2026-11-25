Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) -- El accidente cerebrovascular (ACV) se produce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro o se rompe un vaso sanguíneo. En su forma isquémica, que representa la mayoría de los casos, existen tratamientos que pueden restablecer la circulación y reducir las secuelas. Sin embargo, la efectividad de estos tratamientos depende en gran medida de la rapidez con la que se administren: cada minuto de retraso puede resultar en la pérdida de cerca de dos millones de neuronas.

En Argentina, anualmente ocurren alrededor de 60 mil ACV, causando aproximadamente 20 mil muertes y dejando a otras 20 mil personas con algún grado de discapacidad. Ante esta alarmante situación, diversas jurisdicciones del país están implementando redes de atención, protocolos de emergencia y herramientas de telemedicina para mejorar la respuesta sanitaria y minimizar las secuelas de esta enfermedad.

Estos avances fueron el tema central del Segundo Encuentro del Foro Federal sobre Políticas y Redes de Atención del ACV Isquémico, que se llevó a cabo en Buenos Aires, donde se reunieron autoridades sanitarias nacionales y provinciales, sociedades científicas y referentes del sistema de salud. El evento contó con la presencia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, junto a diversas autoridades provinciales, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre jurisdicciones y avanzar hacia una respuesta más integrada y equitativa.

"En 1991, el 48% de los pacientes con ACV quedaba con secuelas leves. Tras la incorporación de la trombólisis y los avances en el tratamiento médico, más del 70% de los pacientes presentan secuelas leves. Con la introducción de la trombectomía, la mortalidad se ha reducido a la mitad en comparación con hace 30 años," comentó el Dr. Gabriel Persi, médico neurólogo y vicepresidente de la Sociedad Neurológica Argentina.

Por lo tanto, el desafío consiste en contar con hospitales adecuadamente preparados y garantizar que cada paciente tenga acceso oportuno a ellos, sin importar su ubicación. Esto implica un reconocimiento inmediato de los síntomas y la activación del servicio de emergencias. A partir de ese momento, es esencial la coordinación entre ambulancias, guardias, centros de diagnóstico, especialistas y sistemas de derivación, mediante protocolos que permitan actuar sin demoras.

Experiencias que marcan el camino

Este año se logró un avance significativo a nivel nacional: a través de la Resolución 609/2026, el Ministerio de Salud estableció el Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV), que incluye un Código ACV Nacional, centros coordinadores regionales y mecanismos de colaboración entre hospitales y servicios de emergencia.

Además, en agosto, el ACV fue incorporado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como un evento de notificación obligatoria, lo que permitirá mejorar la disponibilidad de información para comprender su impacto y guiar las políticas sanitarias.

"En el ACV isquémico, el tiempo es esencial. Cada minuto que pasa entre el primer síntoma y el tratamiento implica la pérdida de neuronas. La diferencia entre una vida independiente y una discapacidad severa a menudo se juega en menos de una hora. El ACV no se resuelve con un anuncio ni en una sola jurisdicción. Se requiere continuidad, trabajo en red y una agenda común. Eso es lo que estamos construyendo," expresó Lugones.

En los últimos años, diversas jurisdicciones han desarrollado modelos adaptados a sus necesidades. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ha ampliado su red de atención del ACV, contando actualmente con 44 equipos especializados distribuidos en hospitales públicos de la provincia; tres Unidades de ACV de alta complejidad, ubicadas en los hospitales San Martín de La Plata, Alende de Mar del Plata y Balestrini de La Matanza; además de inversiones en equipamiento, como tomógrafos, resonadores y angiógrafos, y capacitación de profesionales para mejorar la capacidad de diagnóstico y tratamiento oportuno.

"Antes de abril de 2025, solo el 9% de los casos de ACV accedían a tratamiento y hoy estamos en el 25%. Haber triplicado en un año la posibilidad de acceder al tratamiento es un resultado muy significativo," destacó el Dr. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

En Salta, se ha avanzado en la creación de una red de atención con centros estratégicamente distribuidos en el territorio, fortaleciendo las capacidades diagnósticas, capacitando a los equipos y utilizando herramientas digitales para facilitar las interconsultas con especialistas y la evaluación de estudios a distancia. La estrategia también contempla la colaboración entre los sectores público y privado para aumentar la disponibilidad de equipamiento, especialmente tomógrafos.

"Comenzamos en 2024 con 45 pacientes tratados. En 2025, llegamos a 72 pacientes tratados. En septiembre de 2026, alcanzamos 105 pacientes, con una proyección de 144. Defenderemos la red para salvar vidas y reducir la discapacidad, y pondremos lo necesario para que esto continúe," enfatizó el Dr. Federico Mangione, ministro de Salud Pública de Salta.

La situación en el sur argentino

En Santa Cruz, las grandes distancias entre localidades y las dificultades de traslado durante el invierno son algunos de los principales obstáculos para asegurar una atención oportuna del ACV. La Dra. María Lorena Ross, ministra de Salud y Ambiente de la provincia, explicó que "las ciudades pueden estar separadas por 250 a 300 kilómetros y algunas quedan temporalmente aisladas debido a las condiciones climáticas".

"Frente a esta realidad, la provincia comenzó a trabajar en el fortalecimiento de su infraestructura diagnóstica y en la organización de los servicios para avanzar hacia una red provincial de atención del ACV. Incorporamos un tomógrafo en Río Turbio, que antes dependía de estudios realizados en Río Gallegos, a unos 320 kilómetros de distancia," añadió.

En Tierra del Fuego, la atención del ACV se organiza mediante una red provincial creada en 2022 por la Ley 1439, enfocada en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. La Dra. Judit Di Giglio, ministra de Salud de la provincia, explicó: "Uno de los avances fue la incorporación de un tomógrafo en Tolhuin, lo que permitió que las tres principales ciudades de la provincia -Ushuaia, Río Grande y Tolhuin- cuenten con este equipamiento. La provincia también dispone de un sistema público de atención prehospitalaria, con aproximadamente 150 trabajadores vinculados a la respuesta ante emergencias, y recientemente avanzó en la reglamentación de la ley y la creación de un registro provincial de ACV."

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires ha ampliado su red de atención, incorporando hospitales y fortaleciendo la colaboración con el SAME. Martín Cottone, gerente general de Boehringer Ingelheim para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, también destacó otros avances registrados durante el último año en la articulación de redes de atención del ACV, como la creación de una Escuela de Gobierno junto con la Universidad Nacional del Sur para formar líderes provinciales, la capacitación especializada de más de 1.100 profesionales y el reconocimiento de Mendoza, la ciudad de Córdoba y la Región Sanitaria IV de Buenos Aires como regiones Angels.

Asimismo, subrayó la importancia de extender estas experiencias a todo el territorio nacional "a través de la colaboración entre el sector público, las sociedades científicas, los equipos de salud y la industria, ya que más capacidades conectadas significan más pacientes con posibilidades de recibir a tiempo el tratamiento que necesitan. En el ACV, el tiempo puede cambiar una vida".

La consolidación de todas estas políticas representa una oportunidad para reducir las desigualdades territoriales en el acceso a la atención. Entre los desafíos pendientes se encuentran ampliar la cobertura de las redes, capacitar a más equipos de salud, mejorar los tiempos de traslado y garantizar el acceso a rehabilitación, fundamental para que quienes atraviesan un ACV puedan recuperar autonomía y calidad de vida.

Para la comunidad, el mensaje sigue siendo crucial: reconocer los síntomas y actuar de inmediato. La aparición repentina de debilidad en un brazo o una pierna, desviación de la boca, dificultades para hablar, alteraciones de la visión o pérdida del equilibrio pueden indicar un ACV. Ante cualquiera de estos síntomas, incluso si desaparecen, no hay tiempo que perder; es esencial llamar al servicio de emergencias.

El encuentro continuó el Foro Federal iniciado en 2025, con el propósito de compartir experiencias, promover políticas sostenibles y contribuir a que el lugar donde ocurre un ACV no determine las posibilidades de supervivencia y recuperación de una persona.

Agencia NA